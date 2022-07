Domenica In, Il meglio: 3 luglio/ Mara Venier e le più belle interviste dell’edizione

Il meglio di Domenica In con Mara Venier, la quarta puntata

Circa un mese fa Mara Venier terminava la sua tredicesima edizione di Domenica In, salutando il suo pubblico. Non un addio, sia ben chiaro, ma solo un arrivederci in vista della prossima stagione dello storico programma di Rai1 che vedrà sempre lei alla guida. Oggi, intanto, domenica 3 luglio 2022, andrà in onda il quarto e penultimo appuntamento con Il meglio di Domenica In, l’appuntamento speciale ed in forma ridotta, in onda a partire dalle ore 14.00.

Come anticipa la stessa padrona di casa all’inizio di ciascuna puntata, si tratta di uno speciale di Domenica In con il meglio della passata stagione che si è contraddistinta per gli eccellenti risultati in termini di ascolti. Durante la puntata di oggi 3 luglio, dunque, rivedremo alcune delle migliori e più belle interviste che Mara Venier ha realizzato nei mesi passati, dando la possibilità di poter rivivere le emozioni relative ai racconti dei suoi ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema, dello spettacolo in generale ma non solo. La puntata de “Il meglio di”, come di consueto sarà però più breve rispetto alla tradizionale durata della trasmissione, poiché durerà solo fino alle 16.10, per poi lasciare alla replica dello show “20 anni che siamo italiani”.

Il meglio di Domenica In: Mara Venier pronta per la prossima edizione

Il quarto dei cinque appuntamenti in programma all’insegna de Il meglio di Domenica In sarà come sempre caratterizzato da una carrellata di interviste tra le tante che si sono susseguite dallo scorso settembre al passato giugno. Nove mesi intensi durante i quali Mara Venier ancora una volta ha dimostrato di essere la perfetta padrona di casa, facendo sentire sempre a suo agio i vari ospiti, come spesso e volentieri sottolineato dagli stessi nel corso della loro presenza in studio.

Nel frattempo Mara Venier si gode le meritate vacanze in vista della prossima stagione che la vedrà nuovamente impegnata e che esordirà con Domenica In Show, un bel modo per aprire alla nuova stagione, la quinta consecutiva nonché la quattordicesima, che le permetterà di registrare il record di presenze finora detenute dal grande Pippo Baudo. La speranza è di poter vivere una nuova stagione più serena dopo le precedenti caratterizzate prima dalla pandemia e poi dalla guerra. Nel corso dei ringraziamenti in chiusura della precedente edizione, Mara Venier aveva ricordato come Domenica In fosse un programma completamente libero: “È un programma libero, siamo noi come redazione, che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente”, aveva detto. E con la medesima libertà si prepara tra poco più di due mesi a tornare in onda in diretta con i suoi numerosi ospiti.

