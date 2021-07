DOMENICA IN, IL MEGLIO/ Puntata 11 luglio: Giorgio Panariello “mio fratello Franco…”

Giorgio Panariello ed il ricordo toccante del fratello Franco

Giorgio Panariello è stato tra gli ospiti che hanno preso parte alla bellissima e importante edizione di Domenica In che si è da poco conclusa. “Io sono mio fratello” è l’ultimo libro di Panariello che ha molto toccato anche la padrona di casa. “Ho voluto scriverlo per rendere giustizia a mio fratello Franco”, ha esordito Giorgio. “Era la percezione che mio fratello se ne fosse andato per overdose, in realtà è morto per altri motivi e per causa di altri”, ha spiegato Panariello. Il fratello dopo essersi sentito male durante una cena sarebbe morto di ipotermia, lasciato solo da quelli che credeva fossero suoi amici. I due erano figli di due padri differenti e completamente sconosciuti. Giorgio ha raccontato di avere sempre sentito la presenza di suo fratello: “La presenza di Franco l’ho sentita, mi sono girato e tra le gambe dei grandi, vicino a questa signora che non sapevo fosse mia mamma, c’era questo ragazzino… ho percepito che lui era qualcosa di più di un amico”.

Giorgio Panariello è cresciuto con i nonni pensando per molto tempo che fossero i suoi genitori. “Loro hanno sostituito benissimo i miei genitori, ho avuto un’infanzia felice ma qualcosa dentro mi è rimasta, per quello forse ho fatto il comico da grande”, ha commentato. Per la madre ha ammesso di non aver mai provato odio, ma neanche amore: “Non me lo ha mai insegnato, non conoscevo l’amore materno, io la vedevo come un Babbo natale femminile… l’amore materno si è concentrato su mia nonna e avevo le riserve scariche verso mia mamma, era una sconosciuta”. Giorgio non ha mai saputo chi fosse suo padre. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Domenica In, Il Meglio: Mara Venier ed i suoi ospiti

Mara Venier continua a trascorrere le sue meritate vacanze ma nel frattempo non ci lascia del tutto soli. Anche questo pomeriggio, infatti, torna l’appuntamento con “Il meglio di Domenica In”, il ‘best of’ della passata edizione della trasmissione domenicale di Rai1. Dopo l’esordio della passata settimana, anche questa domenica dunque Mara Venier la ritroveremo nel primo pomeriggio dell’ammiraglia Rai, in attesa poi di poterla rivedere anche da settembre in occasione della nuova stagione televisiva, sempre al timone della trasmissione storica della domenica. Nel pomeriggio di oggi 11 luglio, rivedremo nuovamente “zia” Mara in compagnia dei protagonisti della passata stagione di Domenica In.

In questo secondo appuntamento rivedremo Giorgio Panariello, protagonista dell’importante stagione che si è conclusa da pochi giorni. E poi rivivremo le emozioni vissute con Antonella Clerici, amica di Mara Venier, e rivivremo anche alcuni momenti in musica in compagnia di Alessandra Amoroso, la giovane cantante salentina che proprio durante questa stagione estiva è tra le protagoniste in radio.

Domenica in, Il Meglio: seconda puntata 11 luglio 2021

Tra gli altri ospiti che hanno animato la passata edizione di Domenica In e che torneranno anche oggi in occasione del secondo speciale dedicato al “meglio” della stagione, anche la coppia formata da Arianna e Sinisa Mihajlovic. I due ospiti ripercorreranno alcuni dei momenti della loro vita insieme, fino agli ultimi difficili legati alla malattia di Sinisa ma che hanno affrontato sempre con grande forza e determinazione. Nel corso della puntata, inoltre, è previsto un omaggio a Raffaella Carrà, icona e vera regina della nostra televisione, morta all’età di 78 anni lo scorso 5 luglio dopo essere stata sconfitta da una malattia che l’aveva colpita da tempo. Rivedremo così l’estratto dell’intervista che Mara Venier le fece proprio nel suo storico programma Domenica In, nell’edizione del 17 dicembre 1995, a pochi giorni dal suo debutto su Rai1 con “Carramba, che sorpresa!”. Un modo per renderle ancora una volta omaggio e ricordarla a distanza di quasi una settimana dalla sua dolorosa scomparsa.

