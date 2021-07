Domenica In, Il Meglio/ Anticipazioni e ospiti 18 luglio: Sabrina Ferilli, Pupo e…

Domenica In, Il Meglio: Mara Venier ed i suoi ospiti

In attesa di ritrovare Mara Venier alla guida della nuova stagione di Domenica In, anche questo pomeriggio torna l’appuntamento con “Il meglio di Domenica In”. Dalle ore 14.00 in punto, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1, gli appassionati del programma storico dell’ammiraglia Rai potranno godere di un nuovo pomeriggio in compagnia delle coinvolgenti interviste della “zia” Mara ai suoi ospiti ed amici. Si tratta della terza puntata dedicata al “best of” dell’ultima edizione di Domenica In, caratterizzata da un ottimo riscontro sul piano degli ascolti tv. La prima parte di ciascun appuntamento in diretta è stata caratterizzata dall’informazione dedicata alla situazione Covid e vaccini in Italia, con esperti in studio e in collegamento. Proprio questa parentesi ha conquistato nel corso della passata stagione un ampio consenso da parte del pubblico. Ovviamente durante “il meglio” non ci sarà ma potremo assistere nuovamente ad alcune delle più belle interviste realizzate dalla padrona di casa.

DOMENICA IN, IL MEGLIO/ Alessandra Amoroso “Emma? E’ famiglia, è casa” (11 luglio)

In questa terza puntata de “Il meglio di Domenica In” sarà riproposta l’emozionante ospitata che ha visto protagonista il cantante e vero showman Massimo Ranieri. Tra gli altri ospiti che hanno caratterizzato la passata edizione del programma storico di Rai1 anche Sabrina Ferilli, volto Mediaset amatissimo soprattutto per le numerose fiction realizzate ed ultimamente protagonista indiscussa di Tu si que vales, da cui spicca tutta la grande complicità con Maria De Filippi, grande amica di Mara Venier.

Mara Venier/ "Sono stata male ma sono felice di esserci e dico grazie ai fan"

Domenica In, le migliori interviste dell’edizione

Tra le interviste realizzate da Mara Venier nella passata edizione di Domenica In, sarà riproposta oggi anche quella all’attore Pierfrancesco Favino. Nel corso della stagione televisiva non semplice a causa della pandemia da Covid, è stata spesso ospite anche in collegamento la cantante Ornella Vanoni. Restando in ambito musicale sarà riservato ampio spazio anche all’intervista realizzata da Enzo Ghinazzi in arte Pupo ed a Giuliano Sangiorgi, leader della band salentina Negramaro.

Il nuovo appuntamento con “Il meglio” di Domenica In avrà una durata inferiore rispetto all’edizione passata per via dell’assenza della parentesi dedicata all’informazione sul Covid. La puntata terminerà infatti alle ore 16.00 lasciando il testimone alla prima stagione in replica di Tutto può succedere. Mara Venier, nel frattempo, si riposa in vista della prossima stagione televisiva in partenza a settembre ed approfitta delle vacanze estive per trascorrere più tempo possibile con l’amato nipotino, come testimonia l’ultima foto Instagram postata nei giorni scorsi, nella quale la si vede giocare con il suo nipotino Claudio.

Domenica In, Il Meglio/ Carlo Conti intervista Mara Venier “mai pensato di fare tv”

© RIPRODUZIONE RISERVATA