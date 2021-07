Domenica In, Il Meglio/ Anticipazioni e ospiti 4 luglio: Tiziano Ferro, De Filippi e…

Mara Venier ha concluso in maniera splendida la sua stagione tv con Domenica In la scorsa settimana, ma Rai1 ha deciso di non lasciarci a secco nei pomeriggi domenicali. La conduttrice, quindi, continuerà a tenerci compagnia ancora per alcune settimane, grazie ai cinque speciali del “Meglio di Domenica In”, un ‘Best of’ con i momenti migliori della stagione che si è appena conclusa e che ha visto sempre in prima linea la padrona di casa, nonostante le varie problematiche legate prima all’emergenza Covid e poi alle sue personali vicissitudini (in ultimo la brutta esperienza legata alla dolorosa operazione ai denti).

Se fino alla scorsa settimana Domenica In dedicava ampio spazio all’informazione sanitaria con tutte le ultime notizie sull’andamento del Covid in Italia e della campagna vaccinale in corso, con gli interventi sempre puntuali degli esperti, da questa settimana con gli speciali in programma mancherà ovviamente questa preziosa parentesi che ha fatto registrare anche ottimi risultati in termini di ascolto. L’appuntamento odierno andrà in onda dalle ore 14.00 alle 15.30 circa e vedrà protagonisti gli ospiti di primo livello che hanno animato la passata stagione del programma.

DOMENICA IN, LE ANTICIPAZIONI DEL PRIMO SPECIALE

Nel corso del primo speciale del “Meglio di” Domenica In, rivedremo l’interessante intervista rilasciata a ‘zia’ Mara Venier da Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles. Dopo le parole del cantante ci sarà l’inedita ed originale intervista a Carlo Conti, il popolare volto Rai, che però sarà lui ad intervistare Mara Venier e non viceversa. Nel corso dell’appuntamento rivedremo anche i momenti più salienti che hanno caratterizzato le ospitate di Maria De Filippi, della cantante Emma Marrone, dell’attore e regista romano, Carlo Verdone e del mattatore Teo Mammucari.

Mara Venier la ritroveremo anche questa sera in tv in occasione dell’appuntamento con il programma “Una voce per Padre Pio” sempre su Rai1 con tanti amici ed ospiti come annunciato via social dalla stessa padrona di casa che nel corso della passata puntata, l’ultima della stagione, di Domenica In si è molto commossa nel rivivere la complicata ma bellissima edizione del programma di cui, anche nella prossima stagione di Rai1 sarà la regina incontrastata.



