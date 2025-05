Sta per avvenire un cambiamento storico a Domenica In. Come ha affermato Mara Venier, nella prossima edizione potrebbe avere dei compagni di viaggio alla conduzione, forse bisognosa di una profonda trasformazione in seguito a tanti anni di onorato servizio al programma di Rai 1. Ed è per questo che stanno spuntando numerosi nomi di conduttori che potrebbero affiancare Zia Mara in questa nuova avventura. Ma andiamo subito a scoprire chi spunta tra i nomi in lizza per lavorare a Domenica In.

Cristiano Malgioglio a Verissimo: "Sposo il mio storico compagno"/ "Voglio lasciare a lui l'eredità"

Primo fra tutti, Gabriele Corsi, che ancora una volta ha dimostrato la sua immensa bravura con l’Eurovision Song Contest 2025 vicino a Big Mama. Il conduttore potrebbe essere la figura scelta da Rai per fare da spalla a Mara Venier durante la prossima edizione del programma. Ma il colpo di scena è stato rivelato poche ore fa da Adnkronos, dove viene fatto anche il nome di Cristiano Malgioglio, presenza scenica importante che si troverebbe tra i candidati più quotati per Domenica In. Del resto, lui e Gabriele Corsi si erano già trovati a collaborare insieme negli scorsi anni all’Eurovision.

Cristiano Malgioglio, chi è il fidanzato Onur: pronti al matrimonio?/ L’indiscrezione sulle nozze

Domenica In, Mara Venier fa una scelta strategica?

Sarà di certo molto strano vedere Mara Venier a fianco di altri conduttori a Domenica In, ma questa scelta potrebbe rivelarsi incredibilmente divertente, nonchè una vera e propria strategia per dare una marcia in più al programma. Poco fa erano spuntati nomi come Alberto Matano e Fiorello, ma la loro presenza è stata del tutto smentita, mentre si fa strada in modo più serio l’ingaggio di Gabriele Corsi, il quale potrebbe ricevere un bel premio dopo Eurovision: l’arrivo a domenica In. Nomi bomba, dunque, ma per ora ancora tutte indiscrezioni che verranno confermate più avanti a fatto compiuto.