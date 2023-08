Domenica In, Mara Venier fuori dal cast?/ Lo spoiler delle novità

Domenica in si prepara per i grandi cambiamenti? Mara Venier é prossima all’addio e…

Nell’attesa per il via ufficiale alla nuova stagione TV, Domenica in potrebbe prepararsi per una rivoluzione in casa Rai, a partire dalla possibile sostituzione di Mara Venier. Il talk domenicale é destinato a ripartire a settembre, con il rientro dalle vacanze estive 2023 sul posto di lavoro, e da parte della conduttrice potrebbe avere inizio l’ultima stagione televisiva al timone di Domenica in.

Jerry Calà: "Il successo? Non ho perso la testa grazie a Mara Venier"/ "Tra noi un amore importante ma…"

“Quest’anno è l’ultimo -sono alcune tra le dichiarazioni rilasciate da Mara Venier, relativamente alla sua condizione domenicale del noto format in onda per la TV di stato, Rai-. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole. Quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai quindici edizioni. Sono una matta. Amo profondamente questo programma. Negli ultimi cinque anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi, ma questo sarà l’ultimo“

Jerry Calà, retroscena sul matrimonio con Mara Venier/ "Non avevamo testimoni, prendemmo due persone al volo"

E la preannunciata rivoluzione di casa Rai, prevista all’orizzonte per Domenica in, oltre che la conduzione -che a prima firma di Il sussidiario vede tra le possibili sostitute di Mara Venier, Soleil Sorge- potrebbe coinvolgere anche altri aspetti. Come l’introduzione di un pubblico parlante, ispirata alla peculiarità di L’Arena di Massimo Giletti.

Saltano le ultime proposte per il restyling di Domenica in

Si é recentemente parlato della novità di inserire un pubblico parlante nello slot TV di Domenica In, in uno stile che avrebbe potuto ricordare L’Arena di Massimo Giletti. Non a caso, lo scorso 19 luglio 2023, dalle ore 10 alle 16:00 nella redazione di Domenica In si sono svolti i casting aperti a persone comunicative, spigliate ed interessate, eppure pare che l’idea del pubblico parlante sia stata cestinata. Inoltre, domenica 17 settembre, data di partenza fissata per la messa in onda della nuova edizione di Domenica In, sarebbe dovuto andare in onda uno speciale intitolato “Domenica In la Storia”, ma a quanto pare anche quest’ultima idea é saltata. E ad avvalorare la possibilità che Soleil Sorge possa sostituirsi a Mara Venier è il recente debutto dell’ex Grande fratello vip 6 registrato in casa Rai, al timone di due rubriche curate per il nuovo format Felicità 2023.

Domenica In, la novità del pubblico parlante: "A giorni iniziano i provini…"/ Ultimo anno per Mara Venier?

Intanto, il Festival di Sanremo 2024 potrebbe vedere LDA confermarsi tra i Big…











© RIPRODUZIONE RISERVATA