Domenica In, Mara Venier/ Ospiti, anticipazioni: da Giovanna Mezzogiorno a Rocco Hunt

Tutto pronto per la quarta puntata di Domenica In di Mara Venier, il contenitore di successo della domenica di Raiuno. La zia Mara è pronta a regalare ai telespettatori un nuovo pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento con la partecipazione di illustri ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e del piccolo scherma. Una puntata assolutamente da non perdere quella che andrà in onda domenica 4 ottobre dalle ore 14.00 come sempre in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La Venier, infatti, ospiterà in studio l’attore e registra Alessandro Gassmann per per presentare la nuova fiction di Rai1 “Io ti cercherò”. Non solo il figlio di Vittorio Gassman si racconterà in una lunga intervista tra vita professionale e privata. Non solo, ospite anche l’attrice Giovanna Mezzogiorno in uscita in questi giorni nelle sale cinematografiche con il film “Lacci” diretto da Daniele Luchetti. Un’intervista da non perdere quella dell’attrice italiana che si concentrerà sulla carriera e vita privata, ma anche sul ricordo del padre Vittorio.

Domenica In, le anticipazioni di domenica 4 ottobre 2020

A Domenica In spazio anche all’informazione medico-scientifica con la presenza del Prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico, che informerà i telespettatori sulle ultime novità in materia di Covid-19 in Italia e nel mondo, ma anche sulle nuove misure di controllo e prevenzione che alcune Regioni stanno adottando. Tra i momenti fissi del programma il talk dedicato a ‘Ballando con le stelle’, il dance show di successo di Milly Carlucci. A discuterne in studio ci saranno gli opinionisti: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Platinette e Monica Setta, mentre in collegamento questa volta le coppie di ballerini: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Mikael Fonts. Infine momento musicale con la presenza di Rocco Hunt e Ana Mena che presenteranno in studio la hit dell’estate “A un passo dalla luna”.



