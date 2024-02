Domenica In, Mara Venier sommersa dalle critiche/ “Vergogna, scena triste e grottesca con Tony Dallara”

Mara Venier sotto attacco dopo l’esibizione di Tony Dallara a Domenica In: cos’è successo

Nella puntata di oggi di Domenica In Mara Venier è finita sotto attacco sui social ed il motivo è presto detto. Agli utenti del web non è piaciuto per nulla il comportamento riservato a Tony Dallara, cantante pilastro della musica italiana degli anni ’60 che ha fatto da apri pista ad altri artisti celebri come Adriano Celentano e Mina innovando il modo di cantare. Venne definito uno dei primi ‘urlatori’ della musica leggera.

Ebbene ospite oggi a Domenica In, Tony Dallara è apparso visibilmente emozionato e commosso per il ritorno in tv ma ha anche dimostrato tutto il peso dei suoi anni, ben 87. Dallara ha sbagliato più volte l’attacco delle sue canzoni, si è dimenticato le parole e, ironicamente, ha dato la colpa a Mara Venier che con la sua presenza lo disturbava. Ebbene la conduttrice veneta ha cercato di metterlo a suo agio ma le sue risatine ed il trattarlo come ‘un vecchio rincoglio***o’ per citare un commento su X non è piaciuto al popolo web.

Mara Venier nel mirino dei social: “Vergogna! Scena triste e grottesca con Tony Dallara”

Sui social i commenti contro Mara Venier per il comportamento tenuto con Tony Dallara a Domenica In si sono sprecati. Alcuni hanno scritto: “Ma solo io trovo un po’ di pessimo gusto queste risatine nei confronti di Tony Dallara che non è più in formissima né molto presente e questo mi sembra sotto gli occhi di tutti? A me sinceramente non fa per niente ridere.” Qualcun altro ha scritto: “Che scena triste e grottesca Tony Dallara a #DomenicaIn. Non si dovrebbe fare.” Si sprecano i ‘Vergogna’ mentre altri hanno scritto “La Venier che rimbambisce Tony Dallara per farlo sembrare più rimbambito. Ridicola”

Insomma, sono stati tantissimi i commenti al veleno contro Mara Venier e Domenica In per il modo in cui ha trattato il suo ospite Tony Dallara. Occorre però segnalare anche in molti hanno preso totalmente le difese della conduttrice. Sostenendo che le sue intenzioni erano quello di agevolare il cantante e non di metterlo alla berlina o umiliarlo. Poco prima, invece, a Domenica In è intervenuto in collegamento Amadeus che ha fornito delle anticipazioni sul Festival di Sanremo 2024.











