Manuel Aspidi, ex allievo di Amici, attacca Domenica In dopo la mancata ospitata di ieri: dall'invito ricevuto all'improvviso cambio di programma

Ieri pomeriggio ha debuttato la nuova edizione di Domenica In, segnata da numerose novità ma anche diverse polemiche. Tra queste c’è quella sollevata da Manuel Aspidi, cantante ed ex allievo di Amici che proprio ieri era tra gli ospiti annunciati del format Il pranzo della domenica interno alla trasmissione.

Ospitata saltata all’ultimo e che ha scatenato il risentimento del cantante, che su TikTok ha pubblicato un video-sfogo. Inizialmente ha spiegato di aver ricevuto una mail, inviata alla sua produzione, con l’invito a prendere parte al debutto di Domenica In presso la Terrazza Mascagni di Livorno, al fianco di Carlo Conti, Dario Ballantini, Leonardo Fiaschi e Ambra Sabatini.

Anche in conferenza stampa fu annunciato tra gli ospiti lo stesso Manuel: “Io felicissimo ho accettato l’invito con grande piacere“. Ha poi raccontato di essere partito dalla Sicilia, dove si trovava, per raggiungere Livorno dove è andato in scena il video-collegamento con la trasmissione di Mara Venier, ma le cose non sono andate come previsto.

Manuel Aspidi: “Essere trattato in questo modo mi ha ferito“

Manuel Aspidi, in riferimento alla mancata ospitata a Domenica In, spiega cosa sarebbe accaduto: “Sta per iniziare la trasmissione e vengono stravolte le carte. Al tavolo con Carlo Conti rimangono solo Ballantini, Fiaschi, la chef Picchi e un artista mascherato da Mascagni. Io ed Ambra veniamo lasciati in disparte. Questa cosa mi ha profondamente mancato di rispetto“.

L’ex allievo di Amici spiega di non sentirsi una star né tantomeno di volersi mettere su un piedistallo, “ma questo è il mio lavoro e lo difendo con le unghie e con i denti, perché tutto quello che mi sono conquistato l’ho veramente sudato e devo dire grazie a me stesso, alla mia famiglia e alla persone che ho accanto. Ed essere trattato in questo modo mi ha veramente ferito“.

Il cantante spiega che avrebbe volentieri accettato l’invito in Terrazza, e a Livorno si era effettivamente recato, “invece all’ultimo secondo hanno pensato bene di cambiare la scaletta lasciando fuori degli artisti e altri no“. Infine, un’altra stoccata al programma: “Ci tenevo a raccontarvi perché non ero presente alla trasmissione: il detto ‘chi ha più santi va in paradiso’ purtroppo è ancora molto attuale, e sono un po’ stufo di come vanno determinate dinamiche“.