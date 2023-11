Domenica In oggi 12 novembre non va in onda, perché?/ Mara Venier ha il Covid: al suo post il best-of

La conduttrice veneta è risultata positiva al Covid-19, pertanto salta la puntata di oggi di Domenica In: cosa cambia nel palinsesto Rai

La puntata di Domenica In di oggi, domenica 12 novembre 2023, non andrà in onda: questo perché la conduttrice Mara Venier ha contratto il Covid. Da alcuni giorni la presentatrice veneta era alle prese con una brutta influenza che, all’aggravarsi dei sintomi, è risultata una positività al Covid-19. Per questo motivo quindi, Mara Venier non può essere regolarmente in studio questo pomeriggio, per condurre la nona puntata di Domenica In.

Secondo quanto riferito nelle scorse ore da tvblog.it, sarebbe stata la stessa conduttrice veneta a confermare le indiscrezioni sulle sue condizioni salute; avrebbe inoltre rassicurato tutti sul fatto di aver già cominciato le cure per ritrovare la migliore forma. A questo punto la puntata che doveva andare onda in oggi su Raiuno non verrà trasmessa ma, tuttavia, il palinsesto della rete ammiraglia di casa Rai, non vedrà grosse rivoluzione. Vediamo perché.

Aspettando il ritorno di Mara Venier va in onda un best of di Domenica In

Mentre la conduttrice Mara Venier si appresta a continuare le cure, “con la voglia di tornare al più presto a lavorare e a tenere compagnia al suo pubblico”, Domenica In andrà oggi in onda in una forma diversa dal solito. Infatti, le condizioni di salute della conduttrice hanno comportato lo stop della puntata originariamente prevista, la numero nove.

Al suo posto però verrà trasmesso una sorta di “Best of” della stessa trasmissione televisiva, ovvero una serie di clip tratte dalle puntata passate, che raccolgono i momenti più emozionanti delle interviste di Mara Venier. Una scelta nel segno della continuità, per non lasciare a bocca asciutta i tanti fan del programma. Quindi appuntamento a partire dalle ore 14, su Raiuno, con il meglio di Domenica in.

