Domenica In oggi non va in onda, perchè?/ Spazio ad Euro 2020: Mara Venier a casa

Domenica 13 giugno, Mara Venier non condurrà la nuova puntata di Domenica In. Il programma della domenica di Raiuno che, ogni settimana incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e che farà compagnia al pubblico fino all’ultima puntata di giugno, oggi non va in onda per lasciare spazio al calcio. La Rai, infatti, oltre a tutte le partite della Nazionale di Roberto Mancini, trasmette anche i match più interessanti di Euro 2020. Oggi 13 giugno, su Raiuno, al posto della nuova puntata con il programma domenicale, sarà così trasmessa la partita di Euro 2020 tra Inghilterra e Croazia. Ad annunciarlo era stata la stessa Mara durante la puntata trasmessa la settimana scorsa. Zia Mara e Domenica In dovrebbero tornare in onda domenica 20 giugno, ma il condizionale è d’obbligo a causa delle condizioni di salute di Mara Venier che non sta affrontando un periodo facile.

Rischi impianto dentale/ Paresi e lesione dei nervi: quale pericolo per Mara Venier

Mara Venier tornerà in onda domenica 20 giugno?

Dopo essersi sottoposta ad un intervento di impianto ai denti, Mara Venier è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica per rimuoverlo avendo subito una lesione al nervo che le ha causato una presi facciale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice ha spiegato di voler pensare alla propria salute sperando, però, di potersi riprendere per fare compagnia ai telespettatori di Raiuno al 27 giugno. “Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”, ha dichiarato la conduttrice. La speranza, dunque, è di poterla vedere in onda domenica prossima.

