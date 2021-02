Domenica In/ Ospiti 28 febbraio: Al Bano, Rocco Casalino ed Elettra Lamborghini

Mara Venier è pronta a fare compagnia al pubblico di Raiuno con una nuova puntata di Domenica In. Zia Mara, nella puntata in onda oggi, domenica 28 febbraio, ospiterà tanti amici che si racconteranno ai suoi microfoni, ma che permetteranno ai telespettatori di trascorrere una domenica spensierata. Prima di dare spazio alla musica, allo spettacolo e alle ultime novità sul Festival di Sanremo 2021, ci sarà il consueto spazio dedicato all’informazione. Durante la prima parte della nuova puntata di Domenica In, Mara Venier si occuperà della pandemia facendo il punto sui vaccini e sulle ultime misure di sicurezza adottate dal Governo per scongiurare il rischio di nuovi contagi. Al talk parteciperanno la professoressa Ilaria Capua in collegamento dalla Florida, il Professor Francesco Le Foche e la giornalista Giovanna Botteri.

DOMENICA IN: TUTTI GLI OSPITI DEL 28 FEBBRAIO

Dopo lo spazio dedicato all’informazione, la nuova puntata di Domenica In continuerà con la musica e con lo spettacolo. Nel salotto della trasmissione domenicale di Raiuno arriverà Al Bano Carrisi che si racconterà ai microfoni di Mara Venier regalando ai telespettatori la sua musica, la sua simpatia e gli aneddoti di una carriera straordinaria ricca di grandissimi successi esibendosi sulle note di una delle sue canzoni più celebri ovvero “Nel sole”. Nel salotto di Domenica In, inoltre, ci sarà anche Rocco Casalino, che presenterà il suo libro ‘Il portavoce’ e parlerà del rapporto con la mamma e la sorella, le donne più importanti della sua vita. Per lo spazio dedicato alla musica, inoltre, ci sarà anche Elettra Lamborghini che sarà la protagonista di una lunga intervista con Mara Venier. Inoltre, regalerà ai telespettatori una speciale esibizione sulle note del brano, presentato a Sanremo lo scorso anno, ‘Musica, e il resto scompare’. Infine, in collegamento dal Teatro Ariston, ci sarà anche Amadeus per presentare il Festival e svelare le ultime novità sulla kermesse musicale che prenderà il via martedì 2 marzo.



