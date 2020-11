Domenica In/ Ospiti 29 novembre, da Renato Zero ad Alessandra Mussolini

Domenica In di Mara Venier torna in diretta con una nuova imperdibile puntata in onda domenica 29 novembre 2020 come sempre su Rai1. Una puntata che si preannuncia imperdibile visto che ospite della Zia Mara ci sarà Renato Zero a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo album “Zerosettanta volume 1”. Quest’anno Zero ha festeggiato 70 anni e per l’occasione ha pensato bene di celebrare questo speciale compleanno con la pubblicazione di un cofanetto da collezione contenente tre dischi di inediti pubblicati il 30 settembre, 30 ottobre e l’ultimo il 27 novembre. Un regalo per il suo pubblico e per i suoi sorcini che non l’hanno mai abbandonato in tutti questi anni di carriera. Sono ben 53, infatti, gli anni di carriera di Renato Zero, tra i cantautori più amati e di maggior successo della storia della musica italiana. Non solo, nella puntata di domenica 29 novembre 2020 Mara Venier è pronta ad accogliere in studio Alessandra Mussolini reduce dal terzo posto a Ballando con le Stelle 2020. La politica ed opinionista si racconterà a cuore aperto soffermandosi proprio su questa esperienza che le ha cambiato la vita permettendole di farsi conoscere in una veste del tutto inedita dal grande pubblico di Rai1 (e non solo).

Domenica In, ospiti del talk Coronavirus: Giovanna Ralli e Ornella Vanoni

Immancabile poi l’appuntamento con tutte le novità e gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in Italia. Per il talk, infatti, la Venier è pronta a collegarsi con il Professore Le Foche, immunologo clinico, che ha da poco pubblicato il libro “Si, andrà tutto bene’“. A discutere di Coronavirus anche la giornalista Giovanna Botteri, mentre in collegamento ci saranno due volti storici: Giovanna Ralli e Ornella Vanoni, che da poco è guarita dal Coronavirus. Infine ospiti in studio anche il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il cantautore Enzo Gragnaniello che intepreterà il brano “Donna” portato al successo da Mia Martini. Due presenze speciali per concludere la settimana di sensibilizzazione a favore della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.



