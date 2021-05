Domenica In/ Ospiti 30 maggio: Anna Tatangelo, Il Volo, Micaela Ramazzotti

Domenica In, anticipazioni e diretta puntata 30 maggio

Domenica 30 maggio, alle 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg, torna l’appuntamento con Domenica In. Mara venier conduce la 38esima puntata della trasmissione domenicale più vita dagli italiani. Anche in questa puntata ci sarà l’appuntamento con l’attualità. La padrona di casa farà il punto sulle riaperture e sulla campagna vaccinale che continua in tutta Italia. Con Mara Venier, ci saranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la prof.ssa Maria Rita Gismondo, direttore di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale ‘Sacco’ di Milano, Monica Setta, il giornalista e scrittore Mauro Mazza. In collegamento da Verona, per presentare il concerto-tributo ad Ennio Morricone che sarà trasmesso in diretta su Rai1, sabato 5 giugno in prima serata ci saranno Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo.

Domenica In/ Diretta, Alberto Angela: "Vicino a famiglie vittime funivia Mottarone"

Tutti gli ospiti di Domenica In del 30 maggio

Nella seconda parte dedicata prevalentemente al mondo dello spettacolo, Mara Venier renderà omaggio a Little Tony scomparso il 27 maggio 2013. A ricordare Little Tony ci saranno tanti amici come Albano, Pupo, Bobby Solo, Rita Pavone, Mal, Rosanna Fratello, la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi e la figlia Cristiana Ciacci. Per lo spazio dedicato alla musica, Mara Venier ospiterà Anna Tatangelo che regalaerà al pubblico di Raiuno una straordinaria performance sulle note del suo nuovo singolo ‘Serenata’, tratto dal nuovo album ‘Annazero’ pubblicato il 28 maggio e che segna la ripartenza musicale dell’artista che, sui social, ha spiegato di essere molto emozionata per il suo nuovo lavoro. Spazio anche al cinema con la presenza dell’attrice Micaela Ramazzotti che presenterà il nuovo film ‘Maledetta primavera’ di Elisa Amoruso in cui recita accanto a Giampaolo Morelli.

