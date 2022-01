Domenica In, ospiti e anticipazioni 30 gennaio 2022/ Mara Venier si prepara al Festival di Sanremo

Anticipazioni Domenica In puntata 30 gennaio 2022: gli ospiti

Questo pomeriggio a partire dalle 14:00 ci sarà il consueto appuntamento con Mara Venier a Domenica In. Anche durante questa puntata non potrà mancare il consueto appuntamento con gli aggiornamenti sulla situazione pandemica in Italia con in studio Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Michele Emiliano e la giornalista Rai Giovanna Botteri e Roby Facchinetti che eseguirà il brano “Rinascerò, rinascerai” e “Noi due nel mondo e nell’anima”.

Anche il programma di Mara Venier però si prepara all’avvio del Festival di Sanremo 2022 con la rubrica “Tutti pazzi per Sanremo” che vedrà come protagonisti il cantante Ron, vincitore dell’edizione del Festival nel 1996 con la canzone “Vorrei incontrarti fra cent’anni” e Shel Shapiro che si esibirà con i brani “La leggenda dell’amore eterno” e “Bisogna saper perdere”.

Attesa per Loretta Goggi a Domenica In

All’interno della rubrica Tutti pazzi per Sanremo non mancherà l’ospite fisso di Domenica In, Bobby Solo che canterà con la sua band le canzoni: “Quando vedrai la mia ragazza”, “Che Sarà” e “Io che non vivo”. Gli opinionisti della rubrica saranno: “Pierluigi Diaco, Marino Bertoletti assieme ad Alba Parietti e Pino Strabioli”.

Oltre alla rubrica destinata al Festival della canzone italiana Mara Venier avrà l’occasione di intervistare una sua amica di lunga data: Loretta Goggi che nel 1981 ha partecipato al Festival con uno dei suoi brani più celebri “Maledetta primavera”, conquistando il secondo posto all’interno della classifica finale che fu vinto da Alice con il brano “Per Elisa”.

