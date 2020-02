Domenica In/ Ospiti e anticipazioni: Gianluca Grignani e talk Sanremo 2020

La trasmissione Domenica In, in onda come da tradizione nel primo pomeriggio di oggi 2 febbraio su Rai1, è giunta alla sua ventunesima puntata. Come sempre sarà la padrona di casa Mara Venier a condurre il nuovo appuntamento in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, nei quali ospiterà anche questo pomeriggio numerosi protagonisti dello spettacolo. La puntata si aprirà con una intervista ad una amica che da poco ha festeggiato i suoi primi 80 anni, ovvero Iva Zanicchi, cantante e vincitrice di ben tre Festival di Sanremo. Questo pomeriggio però indosserà gli inediti panni di scrittrice per presentare il romanzo dal titolo “Nata di buona luna”. Torna negli studi di Domenica In l’attrice Vanessa Incontrada, la quale presenterà la fiction che la vedrà protagonista da stasera su Rai1, “Come una madre”. Ed ancora, Gianluca Grignani torna nuovamente al centro della scena pronto a raccontarsi a 360 gradi al cospetto della padrona di casa Mara Venier con la quale ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera alternandole ai suoi momenti di vita personale. Successivamente regalerà al pubblico di Rai1 l’interpretazione del suo ultimo singolo, “Vorrei rivivere”.

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI

Gianluca Grignani non sarà il solo cantante a regalarci emozioni in musica nella puntata di oggi di Domenica In, in quanto ci sarà anche Peppino di Capri che si esibirà sulle note del suo ultimo singolo “Vorrei rivivere”. Atteso ritorno poi per Arisa, dopo l’esperienza a Il Cantante Mascherato, pronta ad esibirsi con il duo La scapigliatura, cantando il brano “Incontrarsi un giorno a Milano”. A proposito di musica, anche questa settimana non mancherà lo spazio dedicato al talk di Sanremo 2020, a pochi giorni dall’esordio della kermesse condotta per la prima volta da Amadeus. Parteciperanno al dibattito non solo gli ospiti musicali della puntata ma anche gli opinionisti Pierluigi Diaco, Pino Strabioli e Nunzia De Girolamo. Infine, uno spazio riservato alla lettura con la presentazione del libro del giornalista ed ex direttore di Rai3, Andrea Vianello, che presenterà al pubblico di Rai1 “Ogni parola che sapevo”. Si tratta del libro nel quale trova spazio il racconto del dramma vissuto personalmente a causa dell’ischemia che lo ha colpito un anno fa e in cui ripercorre le fasi che hanno portato a venirne fuori grazie non solo alle cure mediche ma soprattutto al grande affetto dei suoi cari che non è mai mancato.

