DOMENICA IN/ Ospiti oggi 20 dicembre: Chef Gennaro Esposito “il mio menù di Natale”

Gennaro Esposito, ospite oggi a Domenica In per parlare del pranzo di Natale. Lo chef ha voluto ricordare l’importanza dei ricordi spesso evocati anche dai piatti. Da qui un menu basato su questo: “A Natale bisogna creare l’atmosfera meravigliosa che è cucinare”, ha spiegato. Un modo affinché “i sapori possano tenerci uniti”. Dal “timballo di candele” con un ripieno a sorpresa al “sartù di riso” in versione “selvaggia” secondo le conoscenze culinarie di Esposito. Si passa alla “minestra maritata”, e poi la crosta di parmigiana. Ma chi cucina meglio in casa Esposito: “Sono brave sia mia madre che mia moglie”.

Da Angri, in collegamento, sia mamma Carmela che la moglie Ivana. La madre ha spiegato di aver imparato a cucinare con l’esperienza mentre il figlio da lei “avrà potuto prendere qualcosa ma lui è bravissimo”. Il piatto in cui il figlio è eccellente? “Sono tantissimi, ma i risotti, come li fa lui pochi li sanno fare”. A prendere la parola anche la moglie Ivana: con quale piatto ha conquistato Gennaro? “Immagina che ansia la prima volta che ho fatto il sartù per lui!”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

DOMENICA IN, LE ANTICIPAZIONI DI OGGI 20 DICEMBRE

Prenderà il via a breve la puntata di oggi, 20 dicembre, di Domenica In, il noto salotto pomeridiano della domenica condotto da Mara Venier. Dalle 14:00 di oggi, fino alle 19:00 circa, spazio al consueto appuntamento con Rai Uno e alla girandola di vip intrattenuti dalla padrona di casa. Tanti gli ospiti per la puntata odierna ma il clou, senza togliere nulla agli altri, sarà il cantautore Zucchero Fornaciari, che si esibirà assieme alla sua band cantando alcuni brani direttamente dal suo nuovo album D.O.C, ma anche pezzi storici e iconici dello stesso cantante emiliano, come ad esempio “Così Celeste” e molti altri.

E a proposito di Fornaciari, in studio anche Massimo Boldi, attore comico nonché ex compagno proprio di Irene Fornaciari (ma non è parente di Zucchero). Il 75enne di Luino tornerà a Domenica In a poche settimane dalla sua ospitata assieme all’amico e collega da una vita, Christian De Sica, ma questa volta vestendo i panni da Babbo Natale, del resto, siamo in piene festività natalizie, misure restrittive anti covid permettendo.

DOMENICA IN, OSPITI 20 DICEMBRE: IL COLLEGAMENTO CON THE VOICE SENIOR

Fra i tanti ospiti per la puntata di oggi, 20 dicembre, di Domenica In, anche Stefano De Martino, ballerino e conduttore nonché ex marito di Belen Rodriguez, che leggerà una letterina destinata a Babbo Natale, per poi esibirsi assieme a Biagio Izzo in “Tu scendi dalle stelle”: ci sarà sicuramente da divertirsi. E a proposito di Natale e di compagnie spiccatamente campane, spazio anche allo chef Gennaro Esposito, che presenterà alcuni piatti tipici della tradizione napoletana in vista appunto del pranzo del 25 dicembre. Fra gli ospiti di spicco anche il grande attore Sergio Castellitto, che presenterà la sua ultima opera, il remake di “Natale in casa Cupiello”, in onda su Rai Uno martedì 22 dicembre, mentre Luca Alghisi, noto circense, racconterà cosa l’ha spinto a scrivere il libro ‘Come gli equilibristi – La mia vita con Moira’, dedicato appunto alla sua ex datrice di lavoro. Non mancherà un altro momento musicale, con il cantante neomelodico Andrea Sannino che si esibirà in “E’ Gioia”, ricevendo poi il disco d’oro per “Abbracciame”, e un collegamento con Albano, Gigi D’Alessio e Clementino, i tre giudici di The Voice Senior, in vista della finalissima del 20 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA