DOMENICA IN/ Ospiti, Mara Venier piange con Tiziano Ferro: “Fai ridere e commuovere”

Tiziano Ferro è il primo ospite della puntata odierna di ‘Domenica In’. Con Mara Venier, il cantante prova a ripercorrere le tappe principali della sua carriera e a raccontare anche un po’ la sua vita, caratterizzata fin da quando era piccolo da numerosi traumi. In primis, Tiziano ha dovuto fare i conti con la sua obesità, un argomento ‘scottante’ ancora oggi, se si pensa che gli accenni a questo problema sono frequentissimi, durante la sua intervista. Il fatto di essere rotondetto gli è costato anche le prese in giro da parte dei compagni di scuola, dei veri e propri atti di bullismo che ricorda ancora con dolore. La sua ‘proposta’ è quella di rendere perseguibili anche gli insulti meno volgari, quelli più subdoli che però fanno altrettanto male. Per stemperare un po’ l’atmosfera, nella seconda parte del faccia a faccia, si ride con gli aneddoti riguardanti mamma Giuliana. “Dovete sapere una cosa: mia madre è molto brava a cucinare e cucina tantissimo. Ogni volta che ci sono ospiti a pranzo, lei dà il meglio di sé. Tu ti giri un attimo e trovi il piatto di nuovo pieno. Quando fa i supplì, non ne fa 5-6, ne fa in quantità industriale”. Sarà perché la mamma era così virtuosa, fatto sta che – per sua stessa ammissione – da bambino non saltava mai un pasto. È un’intervista dal gusto agrodolce: “Fai ridere e piangere”, commenta commossa la Venier. (agg. di Rossella Pastore)

Da Tiziano Ferro a Emma Marrone

Moltissimi ospiti per Mara Venier. Oggi, dalle 14 in poi su Rai1, andrà in onda la quattordicesima puntata di Domenica In, in onda rigorosamente in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Lo spettacolo domenicale si aprirà con una lunga intervista a Tiziano Ferro, da alcuni anni considerato anche una vera star della musica internazionale, il musicista di Latina avrà modo di cantare alcune canzoni di successo contenute nel suo ultimo album “Accetto Miracoli”. Elisabetta Canalis, di passaggio in Italia, si racconterà tra vita privata, impegno per il sociale ed il suo nuovo ruolo di mamma, svelando le emozioni a caldo anche in vista del Natale, festa particolarmente amata dai bambini. Grandissima attesa pure per il ritorno negli studi di “Domenica In” di Emma Marrone, che parlerà dei suoi nuovi progetti artistici e canterà due sue canzoni di successo, “Io sono bella” e “Stupida allegria”.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier

Nel corso del nuovo appuntamento con Domenica In, Mara Venier intervisterà anche l’attore Edoardo Leo che arriverà in studio per presentare la nuova fiction TV di Rai1 dal titolo “Ognuno è perfetto”, in onda dal 16 dicembre per 3 puntate, per la regia di Giacomo Campiotti. Leo sarà accompagnato in studio da due giovani attori protagonisti della serie televisiva, entrambi con Sindrome di Down. Il giornalista e scrittore Mario Calabresi sarà intervistato dalla conduttrice per parlare del suo ultimo libro. Approfondito spazio verrà dedicato anche a Telethon, in occasione dei 30 anni della consueta maratona per la Raccolta Fondi per la Ricerca contro le malattie genetiche. In studio il Presidente della Fondazione Luca Cordero Di Montezemolo. L’appuntamento con il nuovo spaccato domenicale della rete ammiraglia di Casa Rai, è quindi rinnovato per oggi, domenica 15 dicembre 2019 dalle 14 in poi. Come sempre, la trasmissione può essere commentata sul web e tramite i profili social ufficiali.



