Domenica In/ Ospiti: Vanessa Scalera, Massimo Boldi e Alberto Urso da Mara Venier

La nuova puntata di Domenica In si aprirà con una approfondita intervista a Vanessa Scalera, attrice che ha conquistato il pubblico televisivo con la fiction di Rai1 dal titolo “Imma Tataranni – sostituto procuratore”. Con questo interessante presupposto, si aprono le danze dell’ottava puntata in onda oggi, domenica 3 novembre, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Mara Venier successivamente avrà modo anche d’incontrare Massimo Boldi, che si racconterà per merito di vari filmati inediti e si esporrà cantando uno dei suoi “cavalli di battaglia” risalente ai tempi del mitico “Derby”. Spazio poi per il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, che parlerà del suo nuovo libro, Prima che tu venga al mondo, che racconta la sua esperienza di diventare padre, in età relativamente adulta, del piccolo Tommaso.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier

Durante la nuova puntata di Domenica In, ci sarà anche molto spazio per la musica. Per questo motivo, in studio da Mara Venier arriveranno due personaggi molto apprezzati dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Paola Turci e Alberto Urso. La cantante romana avrà modo di farsi accompagnare dalla sua inseparabile chitarra per proporre al pubblico dello show alcuni dei suoi più grandi successi, tra presente e passato. Spazio poi per un talento a 360°: Alberto Urso. Dopo avere visto la passata edizione di Amici, il tenore siciliano ha fatto parte del cast di Amici Celebrities, dirigendo la Squadra Blu. Il giovane in passato è stato scoperto da Antonella Clerici nella edizione 2010 di Ti lascio una canzone. Rocco Papaleo e Alessandro Haber interverranno in studio al fianco di Giovanni Veronesi per dare vita ad alcuni giochi e gag che coinvolgeranno la stessa padrona di casa ed anche Orietta Berti. In studio, in ultimo, sarà presente il numeratore per la Raccolti Fondi a favore dell’ A.I.R.C., la Fondazione per la Ricerca sul cancro, e sarà proprio Mara Venier a dare il via alla settimana di raccolta fondi che si concluderà il prossimo 10 dicembre.

