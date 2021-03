Domenica In, puntata 14 marzo/ Anticipazioni e ospiti: Aiello, Greta Scarano e…

ANTICIPAZIONI DOMENICA IN PUNTATA 14 MARZO 2021

“Domenica In” torna in onda su Rai Uno nel pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo 2021, nonostante nelle scorse ore si fosse sparsa la voce di un possibile annullamento della puntata odierna per via di un caso di positività al Coronavirus, con particolare riferimento all’attore e imitatore Vincenzo De Lucia, venuto a contatto con Pino Strabioli, anch’egli positivo al virus. Tuttavia, gli ultimi tamponi effettuati sullo staff su cui si regge il programma hanno dato tutti quanti esito negativo, rappresentando così un vero e proprio via libera alla realizzazione della diretta.

Domenica In, a rischio la puntata del 14 marzo per covid/ Si attende esito tamponi

Così, oggi Mara Venier ospiterà nel suo salotto televisivo alcuni personaggi famosi che animeranno la trasmissione, a cominciare da alcuni artisti che hanno preso parte al Festival di Sanremo 2021, tra cui Arisa (che soltanto domenica scorsa ha fatto intendere proprio sul palco di zia Mara che non sta attraversando un momento brillante a livello sentimentale, ndr), Aiello, Noemi e Annalisa, le cui canzoni “matuziane” stanno spopolando a livello radiofonico e non solo.

ACHILLE LAURO, MARILÙ QUADRO DOMENICA IN/ Regalo a Mara Venier “Per me determinante”

DOMENICA IN: GLI ALTRI OSPITI

Nel corso di Domenica In, poi, sarà tenuta aperta una finestra sull’attualità e dunque, purtroppo, ancora una volta sulla recrudescenza pandemica che sta ammorbando il nostro Paese, grazie ai collegamenti con gli esperti Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri. Si passerà infine a una chiacchierata con Greta Scarano, l’attrice che vestirà i panni di Ilary Blasi in “Speravo de morì prima”, la fiction targata Sky e diretta da Luca Ribuoli e imperniata, ovviamente sulla vita e sulla carriera calcistica dello storico capitano della Roma, Francesco Totti. Peraltro, la medesima attrice recentemente è stata protagonista proprio su Rai Uno, in un episodio del seguitissimo “Commissario Montalbano”, nel quale ha fatto girare letteralmente la testa al personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Con quella odierna, pertanto, salgono a quota 27 le puntate stagionali di Domenica In, che, nonostante il Coronavirus, riesce a garantire quella continuità domenicale tanto cara a milioni di italiani, collegati ogni domenica pomeriggio con lo studio di Mara Venier.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier furia vs Elisabetta Sgarbi/ "Extraliscio mandati a casa? Si dia calmata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA