DOMENICA IN/ Puntata 21 marzo, ospiti e anticipazioni: Bugo, Matilda De Angelis e…

Torna anche oggi, domenica 21 marzo 2021, l’appuntamento con Domenica In. Ventottesimo appuntamento stagionale con Mara Venier nel programma principe della domenica di Rai Uno che, come di consueto, cercherà di intrattenere milioni di italia alternando il racconto dell’informazione con quello dello spettacolo. Per quanto afferisce al primo ambito non mancherà lo spazio riservato agli ultimi sviluppi della pandemia. A parlare agli italiani delle ultime notizie, in particolare quelle riguardanti il Piano vaccini varato dal generale Figliuolo, ci sarà la persona più titolata a farlo: il ministro della Salute, Roberto Speranza. Al tavolo insieme a Mara Venier, per commentare l’attualità dell’epidemia, oltre ad ospiti “fissi” come il Professor Francesco Le Foche e Giovanna Botteri anche Alberto Matano e il regista Ferzan Ozpetek. Quindi saranno intervistate le infermiere dell’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, il sindaco di Codogno Francesco Passerini e, in un momento certamente molto toccante, anche la moglie del Sottufficiale deceduto dopo aver fatto il vaccino Astrazeneca.

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 21 MARZO

Sulla stregua di quanto accaduto già domenica scorsa, Mara Venier riserverà ampio spazio della sua Domenica In ad approfondire la conoscenza di alcuni dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. In tal senso ecco che tra gli ospiti più attesi ci sarà Bugo, che già dopo la scorsa edizione della kermesse sanremese, quella contrassegnata dalla lite con Morgan, venne preso sotto l’ala protettiva dalla Venier. Grande attesa anche per Matilda De Angelis, astro nascente del cinema italiano, che insieme alla padrona di casa racconterà di sé e delle sue emozioni su un palco prestigioso come l’Ariston. Tra le sorprese dell’ultimo Festival sicuramente i Coma_Cose, coppia sul palco ma anche nella vita ed autori di un brano molto ascoltato in radio. Spazio poi anche a Ghemon, artista dotato di grande talento e autoironia, aspetto che non potrà non essere esaltato dalla conduzione frizzante di Mara Venier.

