Domenica In/ Puntata 28 marzo ospiti e anticipazioni: Belen Rodriguez e Mara Maionchi

Si avvicina al traguardo delle trenta puntate Domenica In, in onda oggi 28 marzo 2021 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Appuntamento come sempre alle ore 14:00 su Rai 1, dopo il Tg1. Gli ospiti sono stati svelati dalle anticipazioni: si comincia con l’analisi della situazione epidemiologica in compagnia di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. Sarà l’occasione per fare il punto sul piano vaccini e l’andamento dei contagi, oltre che tornare sul caso AstraZeneca, con la ripresa della vaccinazione dopo il temporaneo stop. La puntata di oggi del programma condotto da Mara Venier si apre, dunque, con l’informazione sull’emergenza sanitaria da Covid-19. Per il dibattito sui vaccini ospite anche il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, con cui si potrà discutere anche del vaccino Reithera.

FABIO TESTI/ “Una volta una ragazza mi ha chiesto un figlio, seno rifatto? Si vede!”

In collegamento il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e la soprano Katia Ricciarelli che è in attesa di essere sottoposta alla vaccinazione anti Covid come purtroppo ancora tantissimi italiani.

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 28 MARZO

C’è però grande curiosità in merito all’arrivo di Belen Rodriguez, tra gli ospiti di oggi di Mara Venier a Domenica In. La showgirl è in dolce attesa. Dopo Santiago, nato dal matrimonio con il ballerino e conduttore Stefano De Martino, arriverà una bambina frutto dell’amore con Antonino Spinalbanese. Considerando il rapporto di stima che c’è tra Mara Venier e l’ex marito di Belen Rodriguez, sarà allora interessante capire se nell’intervista ci sarà un accenno anche a Stefano De Martino. Tra gli ospiti di oggi anche Mara Maionchi, che si racconterà tra carriera e vita privata. Oltre alla talent scout dei cantanti italiani più famosi, a Domenica In ci sarà anche Orietta Berti, reduce dal Festival di Sanremo 2021.

Vittorio Feltri su Fabrizio Corona/ "Criminale? No, è stupido. E lo vogliono morto"

Con la conduttrice avrà modo di ripercorrere la sua ultima esperienza sanremese, rivelando magari qualche aneddoto, ma è prevista anche l’esibizione col singolo “Quando ti sei innamorato”, con cui si è piazzata al nono posto all’Ariston. Infine, è previsto un collegamento con Don Marco Pozza, che ha scritto il libro “Papa Francesco – Dei vizi e delle virtù”.

LEGGI ANCHE:

Casalino, niente Maurizio Costanzo Show: "colpa" di Grillo/ "Stop alla registrazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA