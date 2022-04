Domenica In puntata di Pasqua 17 aprile/ Anticipazioni e ospiti: Al Bano, Marzullo e…

Domenica In, la nuova puntata di oggi 17 aprile 2022

Anche nella domenica di Pasqua, oggi 17 aprile 2022, Mara Venier non va in vacanza ma torna nel primo pomeriggio con una nuova puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14.00 si rinnova sulla prima rete pubblica l’appuntamento con la trasmissione storica, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Saranno numerosi, in questa domenica di festa, gli ospiti in studio ed in collegamento che si alterneranno nello studio del programma.

Figli Al Bano Carrisi: chi sono/ Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e 'Bido'

Tra i primi che si renderanno protagonisti di una piacevole chiacchierata con la padrona di casa di Domenica In, ci saranno gli attori Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli, quest’ultima in collegamento. Dopo essere stati ospiti di Che tempo che fa, questa volta coglieranno l’occasione per presentare anche da ‘zia’ Mara il film dal titolo “Il sesso degli angeli”, al cinema dal prossimo 21 aprile. Momento di grande musica in compagnia di Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti, si esibirà in un medley dei suoi successi maggiori per poi esibirsi insieme alla figlia Jasmine Carrisi nel brano “Nessuno”.

Mara Venier e "il fischio erotico di Jovanotti"/ "Se lo facessero a me..."

Tutti gli ospiti di Domenica In

Nel corso della puntata di Pasqua all’insegna di Domenica In sarà la musica la vera protagonista. L’intrattenimento sarà infatti garantito da Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, che riproporranno i loro maggiori successi contenuti nell’album “Future Memorabilia”. Non mancheranno a tal proposito le colonne sonore di tanti film di Bud Spencer e Terence Hill. Sempre musica, questa volta in compagnia di Mirko Casadei: durante la puntata ci sarà un ricordo al padre Raoul Casadei, l’indimenticato re del liscio scomparso il 13 marzo dello scorso anno.

Lillo e Greg, Domenica In/ Mara Venier gioca con Lillo: "Ti trovo molto sexy"

Torna nello studio di Domenica In anche il ballerino Vito Coppola, reso celebre da Ballando con le Stelle e dall’amicizia speciale con la cantante Arisa, il quale si cimenterà in una lezione di liscio e mazurka per la padrona di casa Mara Venier. Ancora momenti di intrattenimento in compagnia del Mago Silvan e delle sue magie mentre Gigi Marzullo presenterà il suo ultimo libro dal titolo “La vita è un sogno”. Chiuderanno la puntata Clementino e Lorella Boccia in collegamento dalla sede Rai di Napoli per la presentazione della nuova edizione di Made in Sud in partenza dal prossimo lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA