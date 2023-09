Domenica In: quando torna? Mara Venier svela la data e replica alle polemiche/ “In pensione? Sono ancora qua”

Venier, lo spot promozionale annuncia il ritorno di Domenica In e…

Mara Venier è stata confermata nuovamente alla guida di Domenica In che andrà in onda dal 17 settembre, allietando i pomeriggi domenicali del pubblico. La conduttrice ha annunciato il ritorno dello show con uno spot pubblicitario, nel quale replica alle recenti critiche mosse dal web.

Nello spot, Venier è in un cantiere con tanto di caschetto giallo in testa; una voce fuori campo le domanda: “Ma non dovevi andare in pensione?”. La conduttrice, nel video promozionale, replica: “Sì, dovevo, ma sono ancora qua!” con in sottofondo il noto brano di Vasco Rossi Eh…già. Insomma, Mara non si è lasciata sfuggire l’occasione di rispondere a tono a chiunque la esortasse ad andare finalmente in pensione, attraverso la sua solita e apprezzata ironia.

A proposito di andare in pensione, è molto probabile che per Mara Venier questa sia l’ultima edizione alla conduzione di Domenica In. La presentatrice, come riporta Biccy, è rimasta profondamente colpita dell’allontanamento di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 e non esclude possa essere lei a raccogliere il testimone, in futuro.

“Io e Barbara d’Urso ci siamo scritte. Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava”. ‘Dunque, come già hanno rivelato vari rumor, un passaggio della conduttrice napoletana alla Rete ‘avversaria non sarebbe da escludere.

