Dopo il no di Gabriele Corsi a Domenica in, la Rai pensa ad altri due co-conduttori accanto a Mara Venier.

Dopo la scelta di Gabriele Corsi di rinunciare a Domenica In, la Rai non ha accantonato l’idea di una co-conduzione. Secondo voci di corridoio, infatti, Mara Venier non sarà sola alla guida della prossima edizione di Domenica In ma al suo fianco ci sarà un altro conduttore. Secondo quanto fa sapere Fanpage, infatti, l’idea della Rai sarebbe quella di individuare delle figure di contorno da affiancare a Mara Venier per creare quell’atmosfera familiare che si respirava in alcune vecchie edizioni del programma, comprese le prime condotte dalla stessa Mara Venier.

Una novità che permetterebbe di regalare al pubblico di Raiuno una Domenica In diversa dalle ultime e che, allo stesso tempo, omaggerebbe quello che è stato il passato della storica trasmissione domenicale della Rai che è prossima a festeggiare il 50esimo anniversario.

Domenica In: chi potrebbe affiancare Mara Venier

L’idea di creare un ambiente familiare per Domenica In era nell’aria da diverso tempo ma ora pare che la Rai voglia concretizzarla trovando dei compagni d’avventura per Mara Venier. A fare i nomi di chi potrebbero far parte della nuova edizione di Domenica In è L’espresso che ha rivelato che la Rai ha proposto Enzo Miccio e Umberto Broccoli a Mara Venier.

WGli ultimi due nomi che la direzione DayTime avrebbe avanzato alla conduttrice veneziana sarebbero quelli di Enzo Miccio ed Umberto Broccoli. Il primo, già alla conduzione di ‘’Top – tutto quanto fa tendenza’’ su Rai 2, non sarebbe affatto sgradito alla Venier. Dubbi e riserve, invece, su Broccoli”, scrive L’Espresso. Con agosto ormai alle porte e la prima puntata di Domenica In fissata per il 14 settembre, in casa Rai c’è fermento: chi sarà, dunque, il designato per affiancare Mara Venier?