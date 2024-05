Domenica In, Ricchi e Poveri (Angela Brambati Angelo Sotgiu): “Fidanzati da giovani”/ “In pochi sanno che…”

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: “Siamo stati fidanzati”: confessione a Domenica In

La puntata di oggi di Domenica In, 26 maggio 2024, si è aperta con una lunga intervista ai Ricchi e Poveri tornati auge grazie alla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Ma non tutta la vita. Angela Brambati ed Angelo Sotgiu stanno vivendo una seconda giovinezza artistica, proprio due giorni fa è uscito il loro nuovo singolo Aria che ha già collezionato più di due milioni di view complessive. Ancora più sorprendente, però, è che sono ormai diventati un cult tra i giovanissimi della Generazione Zeta, spopolando su reel e Tik Tok.

Durante la chiacchierata, però, hanno rivelato, Angela Brambati ed Angelo Sotgiu di essere stati fidanzati: “Noi eravamo fidanzati in casa. Era una roba seria io ho presentato Angela ai miei genitori e lei mi ha presentato ai suoi.” ha rivelato il cantante mentre Angela ha aggiunto: “Forse in pochi sanno che stavamo insieme a 16 e 17 anni. Andavamo spesso in spiaggia tutti e quattro a cantare (con Franco Gatti e Marina Occhiena, ndr) ma cantavamo vari canzoni.” È stato un amore adolescenziale, durato poco ma che poi si è trasformato in una solida amicizia che dura ancora oggi.

Domenica In, Ricchi e Poveri: “Fabrizio De André ci notò ma dobbiamo il successo a Francesco Califano”

La carriera dei Ricchi e Poveri parte da quando erano adolescenti. Angela Brambati ed Angelo Sotgiu parlando con Mara Venier hanno confessato che il primo a notarli fu il grande Fabrizio De André, gli fece fare un provino ma non andò bene. I quattro comunque non si scoraggiarono e continuarono ad esibirsi fino a quando non arrivo la vera svolta, l’incontro con Franco Califano. È il grande cantautore romano a lanciarli con canzoni poi divenute indimenticabili e facendogli cambiare il nome in Ricchi e Poveri. Il resto è noto. Durante l’intervista Mara Venier non poteva non rivolgere un pensiero ad un altro storico componente del gruppo, Franco Gatti, scomparso il 18 ottobre del 2022. “È sempre con noi e di sicuro sarebbe felice di questo nostro nuovo successo, ci guarda e sorride da lassù, sarebbe felice che abbiamo continuato“ ha rivelato Angela Brambati











