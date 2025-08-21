Domenica In cambia volto in vista della stagione che celebra i 50 anni della trasmissione: 3 nomi al fianco di Mara Venier per la conduzione.

Dopo gli scossoni e retroscena – il ‘caso’ Gabriele Corsi – sulla nuova edizione di Domenica In al via dal prossimo 21 settembre 2025, arrivano novità quasi certe sull’edizione che punta a celebrare i 50 anni della trasmissione. Mara Venier non sarà sola alla conduzione, e questo era chiaro già da settimane; spuntano però – come racconta La Repubblica – i 3 nomi che dovrebbero affiancarla in questa avventura: Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Un format rivoluzionato per i 50 anni di Domenica In, al fianco di Mara Venier 3 a nomi importanti che andranno ad occupare rispettivamente dei blocchi a tema. Per Tommaso Cerno il fulcro del racconto sarà l’attualità; Teo Mammucari dovrebbe invece entrare in scena nel blocco dedicato all’intrattenimento con il possibile ritorno del ‘Cruciverbone’, storico gioco a premi della trasmissione domenicale. Infine, Enzo Miccio si dovrebbe occupare di una porzione di Domenica In dedicata all’amore e alle sue sfumature, magari con riferimenti al mondo dello spettacolo e alle dinamiche di gossip.

Insomma, i 50 anni di Domenica In e la nuova edizione celebrativa prendono forma; salvo eventuali e nuovi colpi di scena rispetto alla conduzione e alla gestione delle diverse personalità che dovrebbero affiancare Mara Venier. La squadra – che dovrebbe comporsi con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio – sembra ben congeniata per offrire al pubblico una trasmissione piuttosto rinnovata rispetto alle ultime edizioni dove il racconto era principalmente incentrato su interviste ampie e frontali con saltuarie eccezioni all’insegna della giocosità ma anche di momenti molto toccanti e seriosi.

Come spiega La Repubblica, trattative in corso per portare a Domenica In – al fianco di Mara Venier – Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Laddove tutto dovesse andare come previsto, sarà loro compito celebrare la trasmissione domenicale per eccellenza che vide la luce nell’ormai lontano 1976 con il compianto Corrado alla conduzione.