La nuova edizione del programma si annuncia ricca di sorprese e volti inaspettati accanto a Mara Venier

Cresce l’attesa per il ritorno di Domenica In, che quest’anno spegnerà le cinquanta candeline. Un traguardo importante per lo storico contenitore del pomeriggio di Rai Uno, che si prepara a una stagione diversa dal solito. Mara Venier, confermatissima alla guida, avrebbe infatti chiesto una formula più corale per rendere il programma ancora più dinamico e coinvolgente. Da settimane si rincorrono voci, conferme e smentite sui volti che la accompagneranno in questa nuova avventura televisiva.

La “signora della domenica” non sarà sola: al suo fianco sono già stati annunciati volti che provengono da mondi differenti, pronti a portare ciascuno la propria esperienza e il proprio stile. Si tratta di una scelta strategica, pensata per abbracciare pubblici diversi e rinfrescare il format senza stravolgerne l’anima. Ma, come accade spesso quando si parla di Domenica In, le sorprese non sembrano ancora finite.

Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’indiscrezione che potrebbe arricchire ulteriormente il cast della trasmissione. Oltre ai nomi già circolati e confermati, pare che Mara Venier abbia in mente un altro compagno di viaggio molto particolare.

I co-conduttori già confermati

Secondo quanto trapelato, il trio che affiancherà la padrona di casa sarà composto da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. Tre personalità molto diverse tra loro, ciascuna pronta a curare una sezione specifica del programma. Cerno porterà il suo sguardo giornalistico per approfondire i temi di attualità, Miccio offrirà una rubrica dedicata ai sentimenti e alle relazioni, mentre Mammucari sarà l’anima più ironica, con spazi di intrattenimento e un gioco storico che tornerà in una veste rinnovata. Una squadra eterogenea, che punta a dare ritmo e varietà a ogni puntata.

Ma la notizia che sta facendo discutere riguarda un possibile quarto nome: Vincenzo De Lucia. L’attore e imitatore napoletano, noto per le sue irresistibili caricature di personaggi iconici della televisione italiana – da Maria De Filippi a Milly Carlucci, passando per la stessa Mara Venier – potrebbe diventare presenza fissa del programma. La sua comicità, rappresenterebbe un valore aggiunto capace di conquistare il pubblico di tutte le età.

Se l’accordo dovesse andare in porto, De Lucia contribuirebbe a rendere ancora più variegato il cast, introducendo un tocco di leggerezza che si sposerebbe bene con la formula corale richiesta dalla conduttrice: “Una costruzione del programma in linea con la richiesta della conduttrice di dare vita ad una conduzione più corale per l’edizione del 50mo anniversario…” rileva l’Agenzia Stampa

L’appuntamento con la nuova stagione è fissato, salvo cambiamenti dell’ultima ora, per il 21 settembre. Il pubblico è già curioso di scoprire come si intrecceranno le diverse anime del programma e quale sarà l’effetto della conduzione corale. Quel che è certo è che Mara Venier sembra intenzionata a sorprendere ancora, portando in scena non solo ospiti e rubriche, ma anche un gruppo di co-conduttori che riflette la volontà di festeggiare al meglio un anniversario così importante.