Siamo ormai agli sgoccioli, Sanremo 2025 incombe e la puntata odierna di Domenica In non poteva che accogliere l’attesa con una carrellata di ospiti appartenenti al mondo della musica. Tra i cantanti in studio anche Memo Remigi, voce più che riconoscibile della cultura musicale italiana. Nel presentare gli amici presenti, Mara Venier ha voluto porre fin da subito l’attenzione su di lui parlando del suo incredibile stato fisico e di salute e, ‘scivolando’, in una simpatica gag con il cantautore. “Memo Remigi ci ha appena detto che fa molto sport, è in perfetta forma, ci vuoi dire tu l’età?”. A questo punto il cantante, fiero, ha asserito: “Ne ho 87!”.

Appena svelata l’età da Memo Remigi, Mara Venier ha posto una domanda apparentemente semplice ma che simpaticamente è stata letta dal cantante con un’accezione più ‘spinta’. “Qual è il segreto per essere così super-attivo alla tua età? Ci hai appena spiegato che hai una grande attività sportiva…”. Proprio a questo si ricollega Memo Remigi per ironizzare: “E’ vero, però non è l’attività che pensi tu, lì si viaggia più fantasia…”.

Memo Remigi a Domenica In: “L’affetto del pubblico fondamentale per superare le difficoltà degli ultimi anni…”

Ad alimentare la simpatica gag ‘hot’ ci ha poi pensato Mara Venier che, in risposta alla battuta di Memo Remigi, ha destato l’ilarità dei presenti con la sua nota irriverenza: “Guarda, io ormai non penso proprio niente, nemmeno ci penso più; immagina come sto messa io…”. Le fa eco Ivana Spagna: “Siamo in due!”, poi dall’ilarità si è passati a parlare con maggiore serietà degli ultimi due anni difficili per Memo Remigi che oggi sono solo un brutto ricordo: “Nella vita ci sono momenti belli e momenti brutti, giusti e sbagliati; io li ho superati, mi è capitata una cosa molto triste ma sono riuscito a capire il senso di quello che stava accadendo e sono riuscito a superarla. Importante l’affetto del pubblico, che ti sostiene e gratifica sempre; credo che questa sia la soddisfazione più bella”.