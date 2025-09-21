Torna il Cruciverbone a Domenica In e nei primi minuti è protagonista Mara Venier con una sorta di ‘stoccata’ a La Ruota Della Fortuna.

Una stagione innovativa, un’annata che punta a celebrare il 50esimo anniversario del format che ha scritto la storia della televisione italiana: riparte la macchina di Domenica In e, tra le copiose novità, spunta un momento rispolverato dal passato e che per diversi anni ha tenuto compagnia agli appassionati, il Cruciverbone. Un momento giocoso, forse per spezzare anche il ritmo troppo serrato delle interviste come visto nelle edizioni passate. A condurre il momento Teo Mammucari con Mara Venier nei panni di valletta; una circostanza che ha propiziato un siparietto iniziale che potrebbe essere interpretato come una sottile stoccata alla concorrenza – soprattutto dopo i dibattiti recenti – e precisamente a La Ruota della Fortuna.

Come sta Nicola Carraro, marito di Mara Venier?/ “Finalmente riesco a camminare”, il lieto annuncio

Domenica In, ‘dissing’ di Mara Venier a La Ruota della Fortuna? ‘Cita’ Samira Lui durante il Cruciverbone…

Si parte con il Cruciverbone, Teo Mammucari presenta velocemente il gioco con Mara Venier al suo fianco già particolarmente divertita ancor prima di iniziare. Proprio la conduttrice, nel darsi ironicamente un ruolo, asserisce: “Cosa faccio io? Io sono Samira…”. Un chiaro riferimento a Samira Lui, valletta della brillante nuova edizione de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5. Mammucari sembra voler ammortizzare la frecciatina e corregge: “No, facciamo che sei Samara’. Ribatte ancora Mara Venier: “Samara poi sembra ‘somara’. Sono Samira… Una sua ammiratrice!”.

Mara Venier, perché è saltata l'intervista a Katia Ricciarelli a Domenica In/ "L'ho fatto per Pippo Baudo"

Un breve siparietto che forse aggiunge pepe allo ‘scontro’ tra Rai e Mediaset con al centro dell’attenzione i fragorosi successi in termini di ascolto da parte de La Ruota della Fortuna a discapito della concorrenza. Il Cruciverbone di Domenica In è poi proseguito senza intoppi – salvo dei problemi con l’audio durante le telefonate – al netto di simpatici momenti, grandi risate da parte dei protagonisti e della sana ironia. Chissà se il siparietto tra Teo Mammucari e Mara Venier e avrà un’eco dall’altra parte del mondo televisivo.