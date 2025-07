Tutto da rifare per la nuova Domenica In: secondo quanto fa sapere l'AdnKronos, Mara Venier potrebbe restare sola alla conduzione.

Quella che comincerà a settembre, sarà la 50esima edizione di Domenica In di cui Mara Venier è ormai diventata il volto. Nonostante ogni anno circolino voci su un probabile addio della conduttrice, a settembre, Mara Venier torna puntuale a far compagnia ai telespettatori di Raiuno. La stessa cosa accadrà a settembre come aveva anticipato Mara Venier e come è stato confermato dai vertici Rai durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026. Tuttavia, la nuova edizione di Domenica In avrebbe dovuto avere una conduzione doppia.

Grazia Letizia Veronese, chi è la moglie di Lucio Battisti/ Come è nata la loro storia d’amore

Mara Venier, infatti, sarebbe dovuta essere affiancata da Gabriele Corsi. Su quest’ultimo, la Rai aveva deciso di puntare dopo la scelta di Nek di accettare il ruolo di giudice di The Voice in seguito all’addio di Gigi D’Alessio rinunciando così alla co-conduzione di Domenica In. Nonostante, tuttavia, il nome di Gabriele Corsi sia stato già annunciato, arriva un clamoroso colpo di scena.

Jovanotti, il dolcissimo ricordo della madre Viola su Instagram/ "Ovunque tu sia, so che sei contenta"

Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In

Gabriele Corsi, a settembre, non affiancherà Mara Venier alla guida di Domenica In. Dopo l’indiscrezione lanciata dall’AdnKronos, arriva la conferma ufficiale attraverso una nota diffusa dai vertici Rai. La decisione – si legge in una nota di Viale Mazzini – “è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista“.

“La Direzione Intrattenimento Day Time Rai – nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale – gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione”, conclude il comunicato. Nonostante fosse stato presentato ufficialmente, dunque, Gabriele Corsi rinuncia all’incarico.

Perché Techetechetè non va in onda oggi 22 luglio 2025?/ Cambia la programmazione di Rai 1: il motivo