Domenica In, ultima puntata/ Anticipazioni: ospiti e omaggi musicali da Mara Venier

Oggi 26 maggio 2019, andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Domenica In. In diretta dagli Studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi, Mara Venier condurrà a partire dalle 14, l’appuntamento conclusivo con il programma del dì di festa che ha segnato il suo ritorno nell’azienda di Viale Mazzini. Tanti gli ospiti presenti con la conduttrice e, ad aprire le danze, ci penserà ancora una volta Romina Power (già ospite di due precedenti appuntamenti) che si esibirà in un omaggio musicale dedicato al padre Tyron, per poi cantare anche vari successi accompagnata dal vivo dall’orchestra diretta da Stefano Magnanensi. Successivamente sarà il turno di Renzo Arbore, che interverrà per presentare il suo nuovo progetto “L’Arte d’O’ Sole”, dedicato ai 30 anni dell’Orchestra Italiana e alla grande tradizione della canzone napoletana. Scopriamo di seguito, tutti gli altri ospiti che si avvicenderanno nello studio domenicale.

Domenica In: anticipazioni e ospiti ultima puntata

Durante la Domenica In di Mara Venier, l’ultima puntata sarà contornata dalla divertente intervista a Nino Frassica. L’attore siciliano farà una divertente incursione in studio e si esibirà con Renzo Arbore in uno dei classici di “Indietro Tutta” e “Grazie dei fiori bis”. Anche Teo Teocoli avrà modo di intervenire nello spazio dedicato a Renzo Arbore ed insieme faranno un omaggio a Enzo Jannacci, cantando “Vengo anch’io”. Ancora una volta, al fianco di Mara Venier ritroveremo anche Gina Lollobrigida, protagonista di un’intervista con la conduttrice, nella quale racconterà la sua grande passione per la musica e i suoi più grandi amori insieme al cinema e la fotografia. Successivamente, Orietta Berti si esibirà con Mara Venier e alcuni ballerini nel numero “Bollywood”. Grande spazio dedicato anche alla musica con protagonista Ron, che si esibirà accompagnato da chitarra e voce, in un omaggio al grande Lucio Dalla. Ospiti anche Fausto Leali ed Enrico Nigiotti, che riceverà il disco d’oro per il brano di Sanremo “Nonno Hollywood”. E poi ancora Angela Luce, Francesco Merola, Franco e Andrea Antonello.

