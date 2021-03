Domenica Live 14 marzo/ Ospiti Francesco Oppini, Alba Parietti, Stefano Tacconi e…

ANTICIPAZIONI DOMENICA LIVE PUNTATA 14 MARZO 2021

“Domenica Live” torna ad animare il pomeriggio degli italiani anche quest’oggi, domenica 14 marzo 2021, con una nuova puntata in diretta su Canale 5 e condotta dall’infaticabile e insostituibile Barbara D’Urso, protagonista indiscussa dei palinsesti Mediaset per quanto attiene l’attualità, il gossip e non solo. In occasione dell’ultimo appuntamento settimanale con “Pomeriggio Cinque”, la presentatrice ha fornito alcune interessanti anticipazioni circa l’appuntamento odierno, rivelando i nomi degli ospiti che animeranno il suo salotto televisivo, da sempre uno dei più seguiti.

Tra i nomi eccellenti che compariranno di fronte alle telecamere spicca quello di Francesco Oppini, concorrente dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip, presente in studio insieme alla sua fidanzata Cristina Tomasini e alla mamma Alba Parietti, che peraltro è spesso tra gli ospiti delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Logico pensare che la coppia possa parlare della propria storia d’amore e dei propri progetti per il futuro, con qualche possibile riferimento all’amicizia che Francesco ha sviluppato dentro la casa del GF Vip con Tommaso Zorzi, che ha pubblicamente ammesso di avere una cotta per lui.

DOMENICA LIVE: GLI ALTRI OSPITI

Non soltanto Francesco Oppini ravviverà la puntata di “Domenica Live” di oggi, domenica 14 marzo 2021. Barbara D’Urso, infatti, ha annunciato che si vivrà un momento molto intenso e atteso dai telespettatori, con il faccia a faccia che coinvolgerà l’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, e sua moglie. A fare litigare i due, di recente, è stata la volontà manifestata dall’uomo, desideroso di trasferirsi per motivi di lavoro in Cina, scelta non condivisa dalla sua consorte, la quale sta provando in tutti i modi a convincere il marito a desistere da questo suo proposito. Ci riuscirà? Ai posteri, anzi, agli spettatori l’ardua sentenza. E poi, infine, spazio anche all’intervista a Maurizio Aiello, volto noto della televisione nostrana, il quale ha ammesso di essere stato vittima di alcune truffe amorose in tempi non sospetti. La ricetta televisiva, dunque, è sempre la solita: personaggi celebri e amati, storie da raccontare e, talvolta, con un finale ancora da scrivere. Anche questa volta, gli ingredienti per preparare un pasto luculliano a Barbara D’Urso non mancano…

