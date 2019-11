Domenica Live/ Anticipazioni 17 novembre: Kikò Nalli e Floriana Secondi dalla d’Urso

Dalle 17.20 circa, in onda su Canale 5 torna anche oggi la Domenica Live condotta dalla ruspante Barbara d’Urso. Spazio per le ultime dinamiche di gossip, con i protagonisti più in voga negli ultimi tempi. Kikò Nalli sarà presente in studio per commentare il presunto tradimento di Ambra Lombardo con Gaetano Arena. La professoressa siciliana ha già precisato il suo punto di vista, smentendo questa paparazzata e puntando il dito contro Gaetano Arena, reo di avere tradito l’amicizia sia di Ambra che di Kikò. La nostra Carmelita ha rivelato di avere un video da mostrare all’hair stylist in diretta che potrebbe gettare delle ombre sulla questione. Peccato che la presunta novella sia frutto di un chiaro tentativo di volere mettere la coppia in cattiva luce creando degli attriti tra di loro perché, di fatto, il tradimento non è mai avvenuto ed è anche abbastanza palese. “Ovviamente non c’è stato alcun bacio con Gaetano Arena perché Gaetano è un ragazzo di 20 anni e io non vado con ventenni. Io sto con un uomo di 50 anni. Non ho bisogno di cavalcare l’onda della popolarità con uno come Gaetano e soprattutto sono stata adescata, imbrogliata da una persona che io ritenevo amica”, ha precisato la Lombardo su Instagram.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Staremo a vedere quale video dovrà vedere Kikò Nalli nel corso del nuovo appuntamento con la Domenica Live di Barbara d’Urso in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Spazio poi per Floriana Secondi, dopo le accuse della scorsa settimana all’ex fidanzato. Lui ha chiesto a Barbara d’Urso il diritto di replica, vedremo se gli verrà concesso oppure no. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, ha mostrato di essere più agguerrita del previsto e non vuole fermarsi di fronte a nulla: “Io quando lui dice che io ero fidanzata con lui, stavo con un altro… lui ha dietro delle persone potenti. Ho perso un figlio di 4 mesi, lui dice che era suo… io l’ho denunciato. Quando aspettavo il bambino è stato un lutto bruttissimo. Lui mi fece paparazzare dentro l’ospedale, usando questa cosa”, ha rivelato la scorsa puntata. Vedremo se Daniele Pompili (questo il nome dell’ex), oggi arriverà in studio con delle prove che potranno scaglionarlo. Per lo spazio di Domenica Alive, sarà tempo per l’esibizione di Giucas Casella nei panni di Renato Zero.

