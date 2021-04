Domenica Live/ Anticipazioni 4 aprile, Barbara d’Urso “momento di meta-televisione!”

Barbara d’Urso torna in diretta nella domenica pomeriggio di Canale 5 con una nuova puntata di Domenica Live ricchissima di sorprese, novità ed ovviamente ospiti. A partire da oggi 4 aprile, infatti, giorno di Pasqua, la conduttrice tornerà nel suo tradizionale orario, alle 14.40 circa, ovvero subito dopo la nuova puntata di Beautiful ed Il Segreto. Con la chiusura di Live Non è la d’Urso, dunque, non si fermano gli impegno di Carmelita, che anzi ci terrà compagnia per un tempo più lungo nel pomeriggio festivo, con tanta informazione ma anche intrattenimento, proprio come nel suo stile. Ma cosa sappiamo, al momento, sulle anticipazioni e sugli ospiti della nuova puntata di Domenica Live?

Se tradizionalmente Barbara d’Urso annuncia alcune delle sorprese in programma nella puntata finale della settimana del suo programma Pomeriggio 5, lo stesso non è accaduto con l’ultimo appuntamento dello scorso venerdì, quando la conduttrice non ha voluto rivelare nulla sui protagonisti della trasmissione che cambia orario, anticipando ed allungandosi rispetto alle precedenti settimane. Tuttavia Carmelita ha svelato comunque un piccolo dettaglio: la sua intenzione sarà quella di fare un esperimento che lascerà a bocca aperta i suoi numerosi spettatori: di cosa si tratta?

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI PUNTATA DI PASQUA 4 APRILE 2021

Nel corso della nuova puntata di Domenica Live, stando alle prime anticipazioni di Barbara d’Urso vedremo qualcosa di inedito: “Io ho il privilegio di passare la Pasqua con voi, con Domenica Live!”, ha esordito Carmelita nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. “Io voglio dirvi solo questo: farò un tentativo domenica, perchè sono una pazza! Oltre a tornare per quattro ore e mezza in diretta daccapo come prima, partendo alle 14.40 di Pasqua… Ma io farò un esperimento di meta-televisione, non posso spiegarvi che cosa!”. A Rita Dalla Chiesa, ospite in collegamento, si è solo limitata a dire: “Riderai molto Rita, fidati!”. Di cosa si tratterà? Bocche cucite, per il momento, sugli ospiti che animeranno la trasmissione. Si parlerà però certamente di vaccini e della situazione attuale in Italia con il probabile intervento di personalità appartenenti al mondo della politica e della scienza. E poi il ritorno dell’attesa sfida a suon di share con l’amica Mara Venier. A tal proposito c’è proprio chi ipotizza un collegamento tra Domenica Live e Domenica In per smentire definitivamente le voci di una lite tra le due conduttrici.

