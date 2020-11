Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 1 novembre: Youma Diakite, Amedeo Goria e…

In concomitanza con l’apertura del nuovo mese, riparte anche Domenica Live, il programma della domenica pomeriggio di Canale 5, condotto come sempre da Barbara d’Urso. L’appuntamento sarà per le ore 17.20 circa, insieme a numerosi ospiti che si alterneranno nel salotto festivo della conduttrice che ritroveremo come di consueto anche questa sera al timone di Live Non è la d’Urso. Tanti gli ospiti della nuova puntata, alcuni dei quali avranno come sempre a che fare con il Grande Fratello Vip. Tra i tanti, Amedeo Goria, padre di Guenda (l’ultima eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini) ed ex marito di Maria Teresa Ruta, il quale interverrà in studio insieme al figlio Gian Amedeo Goria. Indubbiamente i due ospiti commenteranno le ultime vicende legate al reality di Canale 5. Si tornerà ancora sulle parole del giornalista rivolte alla figlia? I due uomini certamente racconteranno alcuni retroscena legati proprio a Guenda e Maria Teresa raccontando ciò che accade nella loro anomala ma comunque bellissima famiglia allargata.

DOMENICA LIVE, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 1 NOVEMBRE

Al centro della nuova puntata di Domenica Live di oggi spazio ad una delle più belle donne del piccolo schermo, Youma Diakite, da poco diventata mamma. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi coglierà l’occasione per compiere la presentazione ufficiale del suo bebè. Si tornerà poi a parlare di uno degli argomenti più ricorrenti dell’ultimo periodo nei salotti di Barbara d’Urso, ovvero una querelle annosa con protagonista la cantante Viola Valentino, il suo fidanzato e la donna che rivela di essere stata l’amante di quest’ultimo. Si arriverà, dopo diverse settimane, ad un punto di incontro? Ed infine, tra i tanti argomenti affrontati nel corso della trasmissione, ci sarà un gran finale legato al torneo di Domenica Live, ovvero Domenica Like. Dopo una settimana durante la quale i telespettatori hanno potuto votare, chi riuscirà ad accaparrarsi il titolo? Tanti i concorrenti Vip in gara, da Cristiano Malgioglio a Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, passando per Michele Cucuzza e Vladimir Luxuria. Questo pomeriggio scopriremo finalmente chi ha ricevuto più like sui social vincendo l’ambito torneo.



