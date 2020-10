Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 25 ottobre: Inger Nilsson, Flavia Vento e…

Tutto pronto in occasione della nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso. Anche oggi, 25 ottobre, Barbara d’Urso torna nel pomeriggio festivo di Canale 5 a partire dalle ore 17.10 circa. Si tratta della settima puntata che anticipa il ritorno della conduttrice in prima serata e che vedrà numerosi ospiti e tante storie. Nel salotto della domenica, Carmelita ospiterà in questa domenica Inger Nilsson, la celebre attrice nota per la sua interpretazione dell’indimenticabile Pippi Calzelunghe, la protagonista dell’omonima serie televisiva tratta dal romanzo di Astrid Lindgren. La serie andò in onda per la prima volta in Italia nei primi anni Settanta. Tra gli altri ospiti del pomeriggio di oggi anche Flavia Vento. La showgirl ha il record per essere riuscita a resistere nella Casa del Grande Fratello Vip appena per 24 ore. Dopo la sua uscita di scena a causa di un suo abbandono volontario, la Vento ha manifestato in parte qualche pentimento ma ormai per lei il treno del GF Vip 5 è ormai passato. A Domenica Live sarà insieme alla sorella Sabina con la quale si confronterà proprio rispetto alla motivazione che l’ha portata a giustificare il suo ritiro dal reality di Canale 5 e legata alla difficoltà a trovare persone in grado di prendersi cura dei suoi amati cani.

DOMENICA LIVE, LE ANTICIPAZIONI DELLA NUOVA PUNTATA

Ad intervenire nello studio di Domenica Live e raccontarsi a Barbara d’Urso sarà anche la famiglia Orfei. Scopriremo quindi la motivazione che ha portato alla decisione di mettere in vendita i gioielli appartenuti alla compianta Moira Orfei, morta cinque anni fa. A raccontarsi al cospetto di Barbara d’Urso sarà anche la mitica Orietta Berti che coglierà l’occasione per presentare la sua autobiografia dal titolo particolare: “Tra Bandiere Rosse e Acquasantiere”. Non mancherà, inoltre, la nuova esibizione che andrà a caratterizzare la parentesi Domenica Like, ovvero la parte finale della puntata che vedrà al centro un personaggio celebre pronto a calarsi nei panni di un cantante noto in un torneo che coinvolgerà anche i telespettatori. Nell’ultima puntata della passata settimana è stata Vladimir Luxuria a vestire i panni di Raffaella Carrà ed esibirsi sulle note di “Ballo ballo”, con tanto di parrucca bionda della mitica conduttrice.



