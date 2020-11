Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 29 novembre: da Sergio Muniz a Marina La Rosa

GLI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 29 NOVEMBRE A DOMENICA LIVE

Il pomeriggio domenicale di Canale 5 sarà nuovamente in compagnia di Domenica Live con Barbara d’Urso. Anche oggi, domenica 29 novembre, in occasione dell’ultima giornata festiva del mese, la padrona di casa torna a farci compagnia con una serie di ospiti ed esclusive degne di essere seguite! Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, lo scorso venerdì Carmelita ci ha anticipato alcuni degli ospiti che si avvicenderanno nel salotto domenicale. Per la gioia delle telespettatrici (ma non solo), in occasione della puntata di oggi di Domenica Live la d’Urso ha annunciato la presenza di due sex symbol molto amati. Il primo è un volto molto noto, Sergio Muniz, di recente protagonista del programma Tale e Quale Show dove è stato tuttavia investito da una polemica scatenata dall’imitazione del trapper Ghali e che ha fatto tirare in ballo la questione del “blackface”, sollevata dallo stesso cantante. Non solo critiche però: l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi si è detto pronto ad allargare la famiglia con la donna che ha contribuito a cambiargli la vita: Morena, insegnante di yoga. Al settimanale Nuovo Tv, infatti, l’artista ha di recente ammesso: “Un figlio? Vivo una storia bella e serena, quindi, se arriverà, ne sarò felice”.

DA SERGIO MUNIZ A MARINA LA ROSA

Sergio Muniz però a quanto pare non sarà il solo sex symbol che ci terrà compagnia nel corso della nuova puntata di Domenica Live, anche se sul secondo nome la padrona di casa Barbara d’Urso ha voluto mantenere il massimo riserbo: di chi si tratta? Intanto un’altra ospite certa della puntata risponde al nome di Marina La Rosa. L’ex “gatta morta” della prima edizione del Grande Fratello, torna a raccontarsi nel salotto della domenica pomeriggio e molto probabilmente racconterà anche un episodio molto forte della sua vita. Di recente, infatti, Marina ha raccontato su Instagram di aver subito violenze quando era appena una ragazzina, a 16 anni, da un ex fidanzato più grande di lei che le avrebbe più volte alzato le mani cercando persino di investirla in auto. Uno sfogo che ha fatto il giro del web e che è giunto in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Marina, in quelle circostanze, pur amandolo giustificava quelle inaudite violenze. “Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di ‘normale’, in quella storia, c’era ben poco. L’amore è amore. E se è tale non fa male”, ha però concluso. Scopriremo poi nel corso della lunga puntata di Domenica Live gli altri attesissimi ospiti pronti a regalare sorprese e racconti personali ai telespettatori di Canale 5.



