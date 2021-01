Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 31 gennaio: Arianna David e una busta choc

Barbara D’Urso torna a farci compagnia con una nuova puntata di Domenica Live, in onda oggi 31 gennaio 2021 su Canale 5. Tante le sorprese che dobbiamo aspettarci, ma l’orario d’inizio della trasmissione Mediaset non cambia: è sempre fissato alle ore 17:20 circa. Nel ricco “menù” della conduttrice troviamo interviste, ospiti e scoop. Di alcuni ci sono delle anticipazioni che ci permettono di capire che andrà in onda un’altra puntata scoppiettante, ma ovviamente con Barbara D’Urso i colpi di scena sono dietro l’angolo. Partiamo dalle news lanciate dalla conduttrice di Domenica Live nel suo ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio 5. E cominciamo da una busta choc. Stavolta riguarda la famiglia di Claudio Villa.

Pare che siano stati individuati nuovi figli del celebre artista. Chissà come la prenderà Manuela Villa, che ha lottato a lungo per ottenere il riconoscimento. Ma proprio da Barbara D’Urso anni fa Paolo Limiti aveva annunciato a Manuela Villa la possibile esistenza di fratellastri in Russia. Ecco, quelle parole potrebbero trovare riscontro nella scoperta fatta da Domenica Live.

DOMENICA LIVE, OSPITI PUNTATA DI OGGI 31 GENNAIO 2021

Manuela Villa aveva dichiarato tempo fa di essere pronta a conoscere gli altri fratelli e sorelle, ma sarà davvero così? Non escludiamo un tentativo da parte di Barbara D’Urso di riunire i figli di Claudio Villa, anche se al momento non ci sono riscontri in tal senso. Dunque, per scoprire cosa accadrà non ci resta che guardare la nuova puntata, a cui peraltro parteciperà anche Arianna David. L’ex Miss Italia si è scagliata contro Antonella Elia, accusando di odiare tutti, oltre che se stessa, senza fare alcuna distinzione. Dopo aver attaccato duramente l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, Arianna David sarà a Domenica Live per raccontare la sua verità. Ma non è finita qui ovviamente. Ci sarà un collegamento con Ivano Michetti, ex membro dei Cugini di Campagna che ha avuto un ictus ed è stato in coma per 15 giorni, come raccontato proprio da Barbara D’Urso. Inoltre, si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento al cuore, quindi la puntata odierna di Domenica Live sarà una occasione importante per capire quali sono ora le sue condizioni di salute. Spazio, infine, anche a Dora Morini e Cristian che parleranno del loro amore ritrovato.



