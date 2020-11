Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 8 novembre: Riccardo Fogli, Marco Baldini e…

La trasmissione Domenica Live torna con una nuova puntata nel pomeriggio di oggi 8 novembre 2020. Al timone del programma, in onda dalle 17.20 su Canale 5, ritroveremo come di consueto la conduttrice Barbara d’Urso che come da tradizione avrà numerosi ospiti con i quali confrontarsi, tra racconti di vita privata, indiscrezioni e toccanti sorprese. I temi principali della nuova puntata sono stati in parte anticipati nell’ultima puntata del venerdì di Pomeriggio Cinque. A Domenica Live oggi sarà ospite Riccardo Fogli insieme alla moglie Karin Trentini ed alla piccola Michelle Mary. Il loro sarà un toccante racconto della loro famiglia ma nel corso dell’ospitata non mancherà, ovviamente, il ricordo di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh morto all’età di 72 anni stroncato dal Coronavirus. Fogli è stato a lungo uno dei membri della storica band italiana ed avrà modo di rendere pubblico il suo ricordo nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, esattamente come Red Canzian (e Roby Facchinetti seppur telefonicamente) in collegamento con Domenica In.

DOMENICA LIVE, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 8 NOVEMBRE

Riccardo Fogli, oggi ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live con la moglie Karin Trentini, in passato è stato al centro di un gossip che lo ha fatto molto soffrire. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, infatti, Fabrizio Corona accusò la moglie di aver tradito il noto cantante. La vicenda così dolorosa sarà affrontata nel corso della nuova puntata del talk domenicale di Barbara d’Urso? Nel salotto della popolare conduttrice sarà accolto anche Marco Baldini che parlerà dell’emozione della paternità, vissuta per la prima volta all’età di 61 anni. Nei giorni scorsi la sua compagna Aurora ha dato alla luce il piccolo Leonardo, primogenito della coppia. Nel corso del programma ci sarà anche Blyth Dolores Barrymore, la figlia di Fred Bongusto. Il suo intervento arriva in concomitanza del primo anniversario della morte del popolare cantante italiano, venuto a mancare proprio l’8 novembre dello scorso anno.



