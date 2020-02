Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti: Agata Russo mamma Gerardina Trovato e cambio look Cipriani

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI E OSPITI 2 FEBBRAIO

Barbara d’Urso torna puntuale nel pomeriggio di oggi 2 febbraio su Canale 5, pronta a presentare la nuova puntata di Domenica Live. Il programma ci terrà compagnia a partire dalle ore 17.25 circa tra interviste, esclusive e tanti ospiti “choc”. Intanto, come anticipato dalla stessa padrona di casa nella puntata dello scorso venerdì di Pomeriggio 5, assisteremo anche questa domenica al nuovo capitolo della saga che vede protagonisti Floriana Secondi e Moreno Merlo con i rispettivi ex fidanzati (o presunti tali), ovvero Daniele Pompili e Paola Caruso. Dopo le reciproche accuse, i toni a quanto pare restano ancora molto accesi e secondo le anticipazioni Floriana e Pompili dovrebbero portare nuove prove contro i loro ex, di cosa si tratta? Ricordiamo che proprio la scorsa settimana, nei medesimi studi televisivi andò in scena uno scontro molto intenso tra la Secondi e Paola Caruso. L’ex gieffina aveva rivelato di avere molte cose da dire all’ex Bonas, molte delle quasi anche particolarmente gravi. Ne derivò uno scontro intensissimo tra le due donne, mentre i loro ex osservavano sornioni in collegamento ciò che accadeva davanti agli occhi di Barbara d’Urso. La lite è poi proseguita successivamente anche sui social.

AGATA RUSSO RISPONDE ALLE ACCUSE DI GERARDINA TROVATO

Tra gli ospiti di oggi di Domenica Live, anche la mamma di Gerardina Trovato, la signora Agata Russo. Proprio la scorsa domenica a Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso aveva accolto la storia delicata ed al tempo stesso drammatica della cantante catanese Gerardina Trovato, assente dalle scena da diversi anni. Adesso la donna vive in una condizione non semplice, con un sussidio di appena 80 euro reso possibile dalla Caritas con il quale ha ammesso di vivere dopo essere stata abbandonata, a suo dire, da tutto, compresa la madre, suo tutore legale. Oggi però, a fornire una versione del tutto differente rispetto a quella raccontata dalla Trovato sarà proprio la madre, pesantemente accusata dalla donna. Spazio infine all’appuntamento con il cambio look choc realizzato da Giovanni Ciacci per Domenica Live. Dopo la trasformazione da “mission impossibile” con protagonista Floriana Secondi nei panni di Kate Middleton e dopo Eleonora Giorgi trasformata in Jessica Rabbit, questa settimana toccherà a Francesca Cipriani. La conduttrice de La Pupa e il Secchione si prepara ad una trasformazione “choc”: diventerà Barbara Alberti, attuale concorrente del GF Vip 4 contro la quale si è scagliata di recente per via di alcune offese a lei rivolte in passato dalla scrittrice.

