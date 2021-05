Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti puntata 9 maggio: Drusilla Gucci in studio?

Domenica live, anticipazioni e ospiti puntata 9 maggio

Barbara D’Urso, alle 14.35, su canale 5, torna a condurre una nuova puntata di Domenica Live. Dopo la chiusura di Non è la D’Urso, Mediaset ha deciso di puntare su un’edizione lunga di Domenica live che torna in onda oggi, 9 maggio, e che farà compagnia ai telespettatori ancora per diverse settimane. Ad annunciarlo è stata la stessa Barbara D’Urso che, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 7 maggio, annunciando il ritorno del suo programma domenicale, ha risposto alle indiscrezioni secondo le quali la trasmissione sarebbe stata chiusa definitivamente da Mediaset. “Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Si dice in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime. Stiamo preparando una puntata fortissima. Domenica Live è forte e stabile”, ha detto la conduttrice. Chi ci sarà, dunque, nel salotto di domenica live nella nuova puntata?

ALEX BELLI E DELIA DURAN "CI SPOSIAMO"/ Video proposta matrimonio “come in un film!”

Gli ospiti della puntata del 9 maggio

La nuova puntata di Domenica Live sarà dedicata all’attualità e allo spettacolo. Durante la prima parte ci sarà, come sempre, il talk sul covid con la partecipazioni di esperti del settore per fare il punto sui vaccini e sulle riaperture. La seconda parte della trasmissione, invece, sarà dedicata ad interviste e talk sull’Isola dei Famosi 2021. Anche questa settimana, Barbara D’Urso ha scelto di non svelare i nomi degli ospiti che saranno così annunciati nel corso della puntata. Tuttavia, durante il momento dedicato all’Isola dei Famosi, in studio, potrebbe esserci Drusilla Gucci così come Roger Garth che, in quanto amico di Ubaldo Lanzo, potrebbe parlare delle condizioni di salute del cromatologo che è stato costretto a lasciare il reality e a tornare in Italia. Non è esclusa, inoltre, una nuova intervista a Luigi Favoloso.

LEGGI ANCHE:

Cesara Buonamici/ “Lamberto Sposini? Nostro desiderio è quello di rivederlo, al Tg5…”DOMENICA LIVE/ De Grenet nega attacco a Stefania Orlando, direttrice Mio “c’è audio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA