Domenica Live/ Anticipazioni: Lecciso e la figlia, Francesca De Andrè con Tambellini

Barbara d’Urso riparte oggi, 22 settembre, con il salotto domenicale di Domenica Live, in onda dalle 17.20 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Quali gli ospiti e le anticipazioni? Come sempre la ruspante conduttrice napoletana, sarà alle prese con buste choc, dichiarazioni inedite e confronti particolarmente accesi. Questa sera, sempre la conduttrice sarà nuovamente in televisione con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, in onda nel prime time e ricchissima di ospiti. Tra le novità di questa edizione ci sarà “Domenica Alive”, un torneo in cui alcuni personaggi famosi alle prese con la reinterpretazione (in modo particolarmente originale) di videoclip musicali oppure musical. A giudicarli sarà il pubblico da casa. Tra i protagonisti del primo appuntamento di oggi, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, avuta da Al Bano. Madre e figlia avranno modo di commentare le ultime indiscrezioni legate alla famiglia del cantante di Cellino San Marco. Anche quest’anno gli elementi chiave della trasmissione di Canale 5, saranno gli ospiti, le grandi esclusive e le intime interviste.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Nel salotto di Domenica Live, arriveranno oggi Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. La coppia, dopo essersi lasciata durante il Grande Fratello 16, ha avuto modo di tornare insieme. La nipote di Faber, ha pure terminato la sua relazione con Gennaro Lillio, finita anche “bruscamente”. Proprio Tambellini di recente, aveva scritto una missiva alla sua fidanzata, tra le pagine del settimanale DiPiù. “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato”, aveva anticipato il toscano. “Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato…Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio”. A quanto pare, la De Andrè ha deciso di fidarsi ancora e tra poco, racconterà su Canale 5 le emozioni a caldo. In ultimo, in diretta verrà trasmesso il battesimo di Michelino, il figlio di Paola Caruso avuto da Francesco Caserta.

