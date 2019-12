Domenica Live/ Anticipazioni: Moreno Merlo e Mercedesz Henger da Barbara d’Urso

Oggi pomeriggio durante la nuova puntata di Domenica Live, spazio per le novità sulla storia d’amore che ha visto protagonisti Paola Caruso e Moreno Merlo. Dopo le accuse dell’ex Bonas, di fronte a Barbara d’Urso arriverà il deejay, pronto a raccontare la sua verità. Proprio la Caruso ospite una settimana fa di Carmelita, aveva precisato: “Moreno stava con me solo per i soldi e la televisione, ha sfruttato le mie fragilità”. Lui aveva già replicato su Instagram: “Interpretazione veramente da Oscar. Ti do due suggerimenti: tutto quello che dici deve essere comprovato, devi portare delle prove, altrimenti siamo alla fantasia, alla cazzata – ha tuonato Moreno – . Secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e che ha sprecato un quarto d’ora per sentire angherie, castronerie, porcherie, in modo tale che io possa tenere la bocca chiusa su quel famoso martedì”. “Il problema è che se io parlo, porto delle prove, se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, nulla – ha continuato lui – Io sono sereno e tranquillo perché sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere”.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso

Moreno Merlo aveva anche accusato l’ex Paola Caruso di falsità: “Una volta che si spengono i riflettori della tv, la sala trucco e parrucco chiude, esiste una vita reale, quella che tu evidentemente non sei più abituata a vivere. Hai una percezione di te stessa come Veronica Ciccone alias Madonna, Lady Gaga, Melania Trump…Non so cosa pensi tu di rappresentare [..] Ti sei auto-creata un piedistallo che presto si sgretolerà, quindi accetta il consiglio e chiedi scusa”. Cosa accadrà questo pomeriggio? Dalle 17.20 circa lo scopriremo in diretta su Canale 5 con il nuovo appuntamento di Domenica Live. Tra le altre novità, torna in studio Mercedesz Henger dopo essere stata accusata da mamma Eva per avere rivelato la verità su Riccardo Schicchi. Negli studi di Cologno Monzese in ultimo, arriveranno pure i boys di Pomeriggio 5 per il torneo Domenica Alive che balleranno sulle note di alcuni dei più famosi brani dei Village People.

