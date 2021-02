Domenica Live/ Anticipazioni, ospiti 14 febbraio: Matilde Brandi e Vittoria Schisano

Domenica Live torna oggi, domenica 14 febbraio 2021, con una nuova imperdibile puntata. Come sempre padrona di casa la wonder woman del piccolo schermo Barbara D’Urso pronta a regalare ai telespettatori nuove rivelazioni choc (e non solo). Durante la puntata di “Pomeriggio 5”, il programma in onda dal lunedì al venerdì, la D’Urso ha dato delle anticipazioni sui personaggi ed ospiti che si alterneranno nella puntata di Domenica Live. Tra gli ospiti della puntata di San Valentino ci sono: la bravissima imitatrice di Striscia la Notizia Valeria Graci, ma anche l’attrice Vittoria Schisano reduce dalla sua esperienza a Ballando con le Stelle. Non solo, ospite della puntata anche Matilde Brandi che, dopo la recente partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, è pronta a raccontarsi a cuore aperto parlando della fine del matrimonio con il suo Marco Costantini, il padre delle sue figlie Ma non finisce qui, visto che in studio arriva il figlio segreto di Claudio Villa che ha deciso di parlare per la prima volta proprio ai microfoni di Barbara D’Urso.

Domenica Live, Barbara D’Urso torna a parlare dei figli di Claudio Villa

Una puntata assolutamente da non perdere quella di Domenica Live in onda domenica 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino. In studio tante donne pronte a raccontarsi a cuore aperto, ma ampio spazio è dedicato alla famiglia di Claudio Villa. A distanza di anni dalla morte dell’interprete di “Granada” si continua a parlare della sua vita privata e di nuovi possibili figli. La scorsa settimana, infatti, sono stati rintracciati alcuni figli segreti del “reietto” della musica italiana che vivono in Russa, Giappone e ben tre in Italia. Questa settimana a parlare ai microfoni di Barbara D’Urso è proprio uno dei figli segreti di Claudio Villa. Nuove rivelazioni in arrivo? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata del contenitore della domenica di Canale 5.



