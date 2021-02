Domenica Live/ Anticipazioni, ospiti 7 febbraio: Dora Moroni e scoop su Claudio Villa

Domenica Live torna oggi, domenica 7 febbraio 2021, con Barbara D’Urso pronta a regalarci una nuova puntata ricca di colpi di scena. La conduttrice nel corso dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 ha dato delle anticipazioni in merito agli ospiti di oggi. Ad esempio, ha annunciato la presenza di Christian e Dora Moroni, che si sposeranno. «Abbiamo mandato Dora a fare le prove dell’abito da sposa», ha raccontato Barbara D’Urso, che accoglierà la coppia in studio. Ma tornerà anche ad occuparsi della famiglia di Claudio Villa, perché sono stati rintracciati alcuni dei figli segreti del celebre cantante e attore. Nella scorsa puntata aveva, infatti, spiegato che ci sarebbe un figlio in Russia, un altro in Giappone e tre in Italia.

Durante la nuova puntata di Domenica Live, in onda dalle 17.20 circa, ci sarà anche l’occasione di regalare un ricordo meraviglioso di Pietro Taricone. Barbara D’Urso ha annunciato la presenza di tanti amici che hanno condiviso con lui l’esperienza del Grande Fratello 1.

DOMENICA LIVE, OSPITI PUNTATA DI OGGI 7 FEBBRAIO 2021

«Ezio Denti sta indagando e investigando, ha rintracciato alcuni dei figli segreti di Claudio Villa», ha raccontato Barbara D’Urso nelle anticipazioni per la puntata di oggi di Domenica Live. Questo per quanto riguarda la famiglia del cantante. «Avete visto la copertina di Nuovo? Dora Moroni e Christian si vogliono sposare. Vi dico solamente questo…», ha proseguito la conduttrice del programma di Canale 5. Ma queste sono solo alcune delle anticipazioni relative alla nuova puntata di Domenica Live. Prepariamoci, dunque, a scoop clamorosi, perché la conduttrice ne ha regalati diversi in questi anni. Nelle ultime ore, comunque, Barbara D’Urso qualche anticipazione l’ha fornita pure sui social. Ad esempio, si è mostrata nel backstage degli studi Mediaset con alcune stories su Instagram. Ma ha anche pubblicato un post in cui si mostra con un rossetto rosso. Sarà forse quello scelto per la puntata di oggi di Domenica Live? Lo scopriremo solo quando si accenderanno i riflettori del programma di Canale 5.

