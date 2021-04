Domenica Live/ Anticipazioni puntata oggi, 11 aprile: un’altra Mara Venier pronta…

Domenica Live, anticipazioni e ospiti puntata oggi, 11 aprile

Una puntata pazzesca. Questo sappiamo della puntata di oggi, 11 aprile, di Domenica Live, la seconda in diretta dopo il lungo stop domenicale. Barbara d’Urso è pronta a mettersi in gioco per oltre quattro ore di diretta ma sulle anticipazioni ancora si sa poco o niente così come sugli ospiti che oggi saranno in studio da lei. La nuova puntata del programma prenderà il via sempre dal momento talk dedicato alla cronaca e alla politica e molto probabilmente sarà dedicato ampio spazio al tema del momento ovvero la morte del Principe di Filippo, l’organizzazione del suo funerale ai tempi della Pandemia ma anche della possibile partecipazione di Harry e Meghan. Ampio spazio anche dedicato all’Isola dei Famosi 2021. Il reality è andato in onda solo lunedì scorsa ma sono successe davvero tante cose, abbandono di Braida compreso per via del padre positivo al Coronavirus.

Lino Banfi "sburgiarda" Claudio Lotito/ "Lazio? Lui era tifoso della Roma!"

Gli ospiti della puntata di oggi di Domenica Live

Ma chi saranno gli ospiti della puntata di oggi, 11 aprile, di Domenica Live? Al momento tutto tace a riguardo ma la stessa conduttrice ha lasciato intendere che ripeterà il suo esperimento di ‘metatelevisione’ portando sul suo divanetto un’altra copia di Mara Venier. Sarà ancora Emanuela Aureli a regalare alla conduttrice la sua versione della Venier o la D’Urso sarà riuscita a mettere a segno un importante ingaggio per la sua trasmissione domenicale? Non mancheranno i suoi opinionisti stabili e nemmeno le sue interviste che metteranno in mostra vip e famiglie dello spettacolo del nostro Paese, ma a chi toccherà? E’ ancora presto per dirlo.

LEGGI ANCHE:

Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ Affiati e belli: "Lockdown ha rischiato di.."Gianni Morandi "Mano destra gravemente danneggiata"/ Sfogo choc dopo il ricovero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA