Domenica Live/ Anticipazioni: Rosa e Pietro presentano il figlio in diretta

A partire dalle 17.20, torna puntuale la seconda puntata di Domenica Live, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Barbara d’Urso. Proprio la ruspante conduttrice napoletana, sarà alle prese con la “lunga staffetta” del weekend. Ed infatti, terminata questa parentesi, tornerà nel prime time con una nuovissima puntata di Live piena di ospiti. Se non avrete possibilità di vedere Carmelita direttamente sul TV di casa, potrete seguirla anche in diretta streaming attraverso il portale ufficiale di Mediaset Play. Come ben sapete, il sito web delle reti Mediaset, funge da portale digitale a 360°, per la visione di contenuti direttamente dal web, sia in diretta che on demand, da potere recuperare successivamente. La piattaforma è nata in sostituzione di Mediaset On Demand, assorbendo anche i siti dei canali televisivi gratuiti e avviando alcune nuove funzioni che vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili. Se volete rivedere la puntata per intero oppure alcuni spezzoni utili, potrete utilizzare sempre la stessa fonte, per visionare tutto in replica, dopo alcune ore di distanza dall’effettiva messa in onda televisiva.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni di Barbara d’Urso

Ma quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi, domenica 29 settembre? La nostra ruspante conduttrice napoletana sarà alle prese con una bella intervista in collegamento con Rosa Perrotta con Pietro Tartaglione e loro figlio Domenico. La coppia di Uomini e Donne infatti, presenterà al pubblico il piccolo Dodo, nato da pochissime settimane. Quest’oggi inizierà ufficialmente anche la sfida di Domenica Alive, la gara dei personaggi famosi alle prese con la reinterpretazione di alcuni brani e intermezzi musicali famosi: Loredana Lecciso si cimenterà a breve in Pretty woman. Dopo l’ex compagna di Al Bano Carrisi, ci sarà spazio per la sfida con protagonisti Giovanni Ciacci e Flavia Vento. Domenica Live potrà essere seguita anche in mobilità, ovunque voi vi troviate. Vi basterà semplicemente scaricare l’applicazione ufficiale e cliccare in diretta oppure recuperare in On Demand. Con una Smart TV tutti i contenuti di Mediaset Play saranno anche visibili dal TV di casa.

