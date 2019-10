Domenica Live/ Mercedesz Henger, Massimo Lopez e Cecchi Gori da Barbara d’Urso

Quali saranno i personaggi famosi che avranno modo di dire la loro nel corso del nuovo appuntamento con Domenica Live? Barbara d’Urso torna puntuale sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 17.20 circa, per un’ora e mezza di diretta che lascerà spazio a retroscena ed anteprima choc. Fra gli ospiti del 6 ottobre 2019 troveremo: Massimo Lopez e Mercedesz Henger. Dopo tutto il polverone mediatico della scorsa settimana, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, arriva in studio dalla ruspante Carmelita per rispondere alle accuse di mamma Eva e raccontare la sua verità sulla storia d’amore che la lega all’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Proprio sulla questione, è intervenuta di recente la diretta interessata, svelando di avere chiuso ogni rapporto con la Henger, specie dopo le sue accuse. “Da quando ha chiamato i giornali, perché mi hanno detto che è stata lei a chiamarli, e a insistere che queste robe fossero pubblicate e da quando è andata a Domenica Live a fare queste dichiarazioni fortissime. Sapevo dell’antipatia che aveva nei confronti di Lucas, ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata (…) Questa cosa è stata pensata da mesi. Lo posso supporre da determinate cose. Sono allibita, mi spiace tanto. Non preoccupatevi per me, io sto male solo per questa situazione ora e basta”.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Tra Mercedesz ed Eva Henger la rottura pare definitiva. Barbara d’Urso con Domenica Live potrà placare gli animi infuocati di mamma e figlia? Vedremo… La showgirl aveva già confidato alla ruspante conduttrice napoletana, alcuni dettagli sul rapporto d’amore particolarmente complesso tra la figlia e Lucas Peracchi: “Io le ho detto che non è un rapporto normale: una persona che ti alza le mani, tu rispondi e poi dici che quella persona è matta e lui si dice da solo, su Instagram, che non sta bene di testa… ti metti in un pericolo ancora più grave. Le ho detto che sarebbe stata con noi in Ungheria e basta e invece dopo tre giorni, mi sono allontanata un attimo in Egitto per lavoro, e lei è scappata: “Voglio Lucas!” ed è tornata con lui, son ricominciate le cose solo che questa volta la colpevole sono diventata io”, aveva specificato in diretta da Carmelita. Per quanto riguarda gli altri ospiti di Domenica Live, le telecamere del programma raggiungeranno Vittorio Cecchi Gori, che venerdì è uscito dalla terapia intensiva dopo esser stato operato per peritonite. Verrà intervistato anche l’attore e conduttore TV Massimo Lopez, e poi Giovanni Ciacci vestirà i panni di Elsa di Frozen per il torneo dei vip Domenica Alive.

