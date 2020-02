Domenica Live non va in onda oggi/ Perché? C’è la versione “Vintage” al suo posto

Domenica Live non va in onda oggi pomeriggio, 9 febbraio 2020. Lo aveva annunciato Barbara D’Urso nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, quella dello scorso venerdì. Il motivo è facile da intuire: su Raiuno c’è Domenica In di Mara Venier con lo speciale dedicato al Festival di Sanremo 2020 e tutti i cantanti in gara ospiti (anche Bugo che è stato squalificato, ma al netto della presunta defezione di Elettra Lamborghini). E quindi Mediaset ha deciso di mandare in onda oggi pomeriggio una versione Vintage di Domenica Live, con tutti i momenti migliori. La scelta non deve sorprendere, visto che tutto il palinsesto Mediaset è cambiato questa settimana a causa della kermesse musicale. Infatti ci sono stati diversi aggiustamenti, ad esempio sono stati programmati diversi film al posto di molte trasmissioni presenti in prima serata. È successo venerdì, con la puntata del Grande Fratello Vip che è “saltata”, e sabato con C’è posta per te di Maria De Filippi andato temporaneamente in “ferie”.

PERCHÉ DOMENICA LIVE NON VA IN ONDA OGGI?

Su questa linea è arrivata la decisione di non mandare in onda Domenica Live. Molti sui social però si sono chiesti che senso possa avere questa decisione visto che il Festival di Sanremo 2020 è terminato ieri. Visto che Domenica In avrebbe avuto i cantanti in gara, l’attenzione sarebbe stata nuovamente catalizzata da Raiuno. E allora si è scelto di lanciare oggi pomeriggio Domenica Vintage, che è una versione differente di Domenica Live. E non è neppure una semplice Domenica Rewind, che ad esempio abbiamo visto in occasione delle festività natalizie. Non ci sarà solo il meglio dell’ultima stagione con interviste, dibattiti e backstage, ma uno spettacolo ancor più interessante, perché verranno riproposti dei contributi anche di dieci anni fa. La stessa Barbara D’Urso aveva scherzato sulla possibilità di rivedere qualcosa di divertente in tv, ad esempio il suo look passato con la frangetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA